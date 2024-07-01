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Türkiye'ye kazı için gelen Alman arkeologun nadir bulunan bir Hitit eserini kaçırdığı ortaya çıktı
Türkiye'ye kazı için gelen Alman arkeologun nadir bulunan bir Hitit eserini kaçırdığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 1940 yılında yapılan arkeolojik kazıda Hitit dönemine ait tören baltası bulundu. Kazı başkanı Alman Arkeolog Kurt Bittel tarafından... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T11:53+0300
2024-07-01T11:53+0300
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tarihi eser kaçakçılığı
tarihi eser operasyonu
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1940 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyünde yapılan kazıda eşine az rastlanır bir eser bulundu. Alman arkeolog Kurt Bittel tarafından bulunan Hitit Tören Baltası, o dönem arkeoloji camiasını heyecanlandırmıştı. Sivas’ta bulunan tarihi eser, yıllar sonra Berlin’de bulunan Önasya Müzesi’nde ortaya çıktı. Hitit Tören Baltası’nın Şarkışla yakınlarındaki Döllük köyünde bulunduğunu ifade eden Öğretim Üyesi Deniz Karakurt, şunları söyledi:Birçok eser kaçırılmış Hitit Tören Baltası’nın yanı sıra birçok eserin Almanya’ya götürüldüğünü ifade eden Deniz Karakurt, “Bunun üzerine ben envanter kaydını bulduktan sonra başka bir şey dikkatimi çekti. Bu Hitit Tören Baltasının yanı sıra Almanca el yazısıyla yazılmış 4-5 sayfa eser gördüm. Her bir sayfada 10’ar tane kayıt bulunsa 4-5 sayfa kadar Şarkışla'dan gitmiş eserlere dair envanter kaydı var. Yani şu anda Almanya'da Berlin'de Şarkışla'dan gitmiş eserler bulunuyor. El yazısıyla yazılmış. Müze açıldıktan sonra da gelip görülebilir demişler. Yani burada gizli saklı bir bilgi yok. Envanter kayıtlarında nereden geldiğine kadar yazıyor. Bu kazıyı yürüten Alman arkeolog Kurt Bittel, adı geçiyor orada görünüyor zaten" ifadelerini kullandı.
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tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, almanya, berlin, sivas, hitit üniversitesi, hititler, hitit imparatorluğu
tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, almanya, berlin, sivas, hitit üniversitesi, hititler, hitit imparatorluğu

Türkiye'ye kazı için gelen Alman arkeologun nadir bulunan bir Hitit eserini kaçırdığı ortaya çıktı

11:53 01.07.2024
Hitit tören baltası
Hitit tören baltası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 1940 yılında yapılan arkeolojik kazıda Hitit dönemine ait tören baltası bulundu. Kazı başkanı Alman Arkeolog Kurt Bittel tarafından Almanya’ya kaçırıldığı düşünülen Hitit Tören Baltası, Berlin Önasya Müzesi’nde ortaya çıktı.
1940 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyünde yapılan kazıda eşine az rastlanır bir eser bulundu. Alman arkeolog Kurt Bittel tarafından bulunan Hitit Tören Baltası, o dönem arkeoloji camiasını heyecanlandırmıştı. Sivas’ta bulunan tarihi eser, yıllar sonra Berlin’de bulunan Önasya Müzesi’nde ortaya çıktı.
Hitit Tören Baltası’nın Şarkışla yakınlarındaki Döllük köyünde bulunduğunu ifade eden Öğretim Üyesi Deniz Karakurt, şunları söyledi:

Kazıdan sonra bu yurt dışına götürülüyor. Ancak götürüldükten sonra öğreniliyor ki bu parça hiçbir zaman Türkiye'de bunun varlığına dair bir sergileme veya başka bir şey yapılmamış. Yabancı üniversitelerde özellikle İngiltere'de, Amerika'da buna dair kayıtlar var. Biz bu kayıtlara ulaşmıştık. Daha önceki senelerde yerel basınımız tarafından yapılan bir haberle bu tekrar gündeme geldi.

Ankara'da yaşayan Şarkışlalı araştırmacı yazar Mahsuni Gül bu haberi görüyor ve peşine düşüyor. Almanya'daki arkadaşlarından rica ediyor, içlerinden özellikle bir tanesi olayın peşine düşüyor. Berlin'in Önasya Müzesi'ne gidiyor. Fakat müze tadilata girmiş. Tadilat nedeniyle kendisine bu eserin gösterilemeyeceği söyleniyor. Gösteremeyeceklerini söylemişler fakat araştırıp kendisine bilgi vereceklerini iletmişler. 1960’lı yıllara dair bir el yazısıyla yazılmış envanter kaydı çıkıyor. Envanter kaydının numarasına kadar bulduk

Birçok eser kaçırılmış

Hitit Tören Baltası’nın yanı sıra birçok eserin Almanya’ya götürüldüğünü ifade eden Deniz Karakurt, “Bunun üzerine ben envanter kaydını bulduktan sonra başka bir şey dikkatimi çekti. Bu Hitit Tören Baltasının yanı sıra Almanca el yazısıyla yazılmış 4-5 sayfa eser gördüm. Her bir sayfada 10’ar tane kayıt bulunsa 4-5 sayfa kadar Şarkışla'dan gitmiş eserlere dair envanter kaydı var. Yani şu anda Almanya'da Berlin'de Şarkışla'dan gitmiş eserler bulunuyor. El yazısıyla yazılmış. Müze açıldıktan sonra da gelip görülebilir demişler. Yani burada gizli saklı bir bilgi yok. Envanter kayıtlarında nereden geldiğine kadar yazıyor. Bu kazıyı yürüten Alman arkeolog Kurt Bittel, adı geçiyor orada görünüyor zaten" ifadelerini kullandı.
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