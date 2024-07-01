Türkiye'ye kazı için gelen Alman arkeologun nadir bulunan bir Hitit eserini kaçırdığı ortaya çıktı

“Kazıdan sonra bu yurt dışına götürülüyor. Ancak götürüldükten sonra öğreniliyor ki bu parça hiçbir zaman Türkiye'de bunun varlığına dair bir sergileme veya başka bir şey yapılmamış. Yabancı üniversitelerde özellikle İngiltere'de, Amerika'da buna dair kayıtlar var. Biz bu kayıtlara ulaşmıştık. Daha önceki senelerde yerel basınımız tarafından yapılan bir haberle bu tekrar gündeme geldi.

Ankara'da yaşayan Şarkışlalı araştırmacı yazar Mahsuni Gül bu haberi görüyor ve peşine düşüyor. Almanya'daki arkadaşlarından rica ediyor, içlerinden özellikle bir tanesi olayın peşine düşüyor. Berlin'in Önasya Müzesi'ne gidiyor. Fakat müze tadilata girmiş. Tadilat nedeniyle kendisine bu eserin gösterilemeyeceği söyleniyor. Gösteremeyeceklerini söylemişler fakat araştırıp kendisine bilgi vereceklerini iletmişler. 1960’lı yıllara dair bir el yazısıyla yazılmış envanter kaydı çıkıyor. Envanter kaydının numarasına kadar bulduk”