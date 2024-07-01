https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/kayserideki-taciz-iddialarina-yonelik-olaylara-iliskin-yayin-yasagi-getirildi-1085403036.html
Kayseri'deki taciz iddialarına yönelik olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi
Kayseri'deki taciz iddialarına yönelik olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin, yabancı uyruklu çocuğu taciz etmesinin ardından Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce yayın yasağı... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T12:07+0300
2024-07-01T12:07+0300
2024-07-01T12:07+0300
türkiye
kayseri
mahkeme
yayın yasağı
suriye
yasadışı göçmenler
göçmen krizi
göçmen krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085402878_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_a8a97800e607e6f39db16c294b2547f8.jpg
Kayseri'de iddialara göre yabancı uyruklu bir kişi, yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için olay çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahale etti.Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini de artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken; Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce; mağdur ve ailelerinin toplum sağlığı ve ahlakını korumak ve yaşanan hadise sonrası toplumsal olayların önüne geçebilmek için yaşanan toplumsal olaylar ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte yayın yasağı getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/chp-kayseri-il-baskanligindan-taciz-iddialarina-yonelik-aciklama-1085402435.html
türkiye
kayseri
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085402878_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_02244f54e4b64ea6c9ed68916c36fbec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kayseri, mahkeme, yayın yasağı, suriye, yasadışı göçmenler, göçmen krizi, göçmen krizi
kayseri, mahkeme, yayın yasağı, suriye, yasadışı göçmenler, göçmen krizi, göçmen krizi
Kayseri'deki taciz iddialarına yönelik olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin, yabancı uyruklu çocuğu taciz etmesinin ardından Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce yayın yasağı getirildi.
Kayseri'de iddialara göre yabancı uyruklu bir kişi, yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için olay çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahale etti.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini de artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken; Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce; mağdur ve ailelerinin toplum sağlığı ve ahlakını korumak ve yaşanan hadise sonrası toplumsal olayların önüne geçebilmek için yaşanan toplumsal olaylar ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte yayın yasağı getirildi.