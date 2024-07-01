https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/kayserideki-taciz-iddialarina-yonelik-olaylara-iliskin-yayin-yasagi-getirildi-1085403036.html

Kayseri'deki taciz iddialarına yönelik olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi

Kayseri'deki taciz iddialarına yönelik olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi

Sputnik Türkiye

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin, yabancı uyruklu çocuğu taciz etmesinin ardından Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce yayın yasağı... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T12:07+0300

2024-07-01T12:07+0300

2024-07-01T12:07+0300

türkiye

kayseri

mahkeme

yayın yasağı

suriye

yasadışı göçmenler

göçmen krizi

göçmen krizi

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Kayseri'de iddialara göre yabancı uyruklu bir kişi, yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için olay çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahale etti.Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini de artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken; Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce; mağdur ve ailelerinin toplum sağlığı ve ahlakını korumak ve yaşanan hadise sonrası toplumsal olayların önüne geçebilmek için yaşanan toplumsal olaylar ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte yayın yasağı getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/chp-kayseri-il-baskanligindan-taciz-iddialarina-yonelik-aciklama-1085402435.html

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