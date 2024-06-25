https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/abd-ordusu-suriyeden-cikmamakta-kararli-1085206661.html

ABD ordusu, Suriye'den çıkmamakta kararlı

ABD ordusu, Suriye'den çıkmamakta kararlı

Sputnik Türkiye

Suriye’den çıkmakta direnen ABD ordusu, Haseke ilinde bulunan bölgelerdeki üssüne, 40 araçtan oluşan askeri takviye yolladı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T14:56+0300

2024-06-25T14:56+0300

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece saatlerinde Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.Aralarında ABD askerlerini taşıyan Bradley tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Kasrek köyündeki askeri üsse ulaştı.Konvoyda yakıt tankerleri, tıbbi malzeme ve mühimmat yüklü askeri araçlar bulunuyor.ABD ordusu, 24 Nisan'da da Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.ABD'nin Suriye'deki varlığıABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/hande-firat-abd-acik-acik-uyarildi-kafa-kafaya-geliriz-denildi-1085067060.html

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ortadoğu, suriye, irak, abd, abd ordusu, abd hegemonyası