https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/stoltenbergden-cine-tepki-avrupada-2-dunya-savasindan-bu-yana-en-buyuk-catisma-korukleniyor-1085400989.html

Stoltenberg'den Çin'e tepki: 'Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışma körükleniyor'

Stoltenberg'den Çin'e tepki: 'Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışma körükleniyor'

Sputnik Türkiye

Ukrayna'ya askeri ve mali alanda her türlü desteği vererek çatışmaların Avrupa'ya yayılması riskini giderek artıran NATO, Çin'e bölgede en büyük çatışmayı... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T11:39+0300

2024-07-01T11:39+0300

2024-07-01T11:39+0300

dünya

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

çin

çin halk cumhuriyeti

rusya

ukrayna

avrupa

2. dünya savaşı

çatışma

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'i Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışmayı körüklemekle suçladı.Japon Yomiuri Shimbun gazetesine demeç veren Stoltenberg, Avrupa'da çok büyük bir çatışmanın Pekin tarafından körüklendiğini öne sürdü.Stoltenberg, Pekin'in Rusya'ya İHA ve füze üretimi konusunda gizli destek verdiğini, askeri alanda kullanılan teknolojiler sağladığını öne sürerek Çin'in bu faaliyetlerinin Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışmayı körüklediğini savundu.Bununla beraber Çin'i hasım ülke olarak görmediklerini kaydeden Stoltenberg, ancak Pekin'in İttifak'ın değerleri, çıkarları ve güvenliği için bir meydan okuma teşkil ettiğini belirtti.'Rusya, doğrudan tehdit oluşturmuyor'Diğer taraftan NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın İttifak için doğrudan tehdit oluşturmadığını, bu nedenle nükleer doktrinin gözden geçirilmesine gerek duymadıklarını ifade etti.Çin daha önce ihracat konusunda sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini defaatle vurgulamıştı. Pekin, Ukrayna krizinin diğer ülkeleri karalayarak ve tüm suçu onlara atarak çözülemeyeceği uyarısında da bulunmuştu.

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çin halk cumhuriyeti

rusya

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