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Dikkat çeken uyarı Meteoroloji'den geldi: Kuvvetli yağış ve fırtına yolda, 6 ile sarı alarm verildi
Dikkat çeken uyarı Meteoroloji'den geldi: Kuvvetli yağış ve fırtına yolda, 6 ile sarı alarm verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde devam eden aşırı sıcaklara ek olarak, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtınalar ve kuvvetli... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T06:08+0300
2024-07-01T06:09+0300
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Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Türkiye'nin doğu ve kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Adana, Hatay, Sinop, Artvin, Samsun, Trabzon, Kars, Tokat, Sivas, Van, Osmaniye ve Mersin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Karadeniz'in orta ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde yağışların etkili olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. MGM, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Hava sıcaklığı ve genel durumHava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.Meteoroloji uyardı Sarı kodlu uyarı yapılan i̇llerAydın, Bursa, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde yaşayan vatandaşların, MGM'nin yapacağı güncel açıklamaları takip etmeleri önemle tavsiye ediliyor.Bölgelerde hava durumu nasil?MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Adana'nın doğu çevreleri, Hatay'ın kuzey ve batısı, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZAz bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Dikkat çeken uyarı Meteoroloji'den geldi: Kuvvetli yağış ve fırtına yolda, 6 ile sarı alarm verildi

06:08 01.07.2024 (güncellendi: 06:09 01.07.2024)
© İHA / HANIM TÜRKAntalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnasında çakan şimşekler kenti aydınlattı. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı.
Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnasında çakan şimşekler kenti aydınlattı. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© İHA / HANIM TÜRK
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde devam eden aşırı sıcaklara ek olarak, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtınalar ve kuvvetli yağışlar konusunda uyardı. 6 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, dikkatli olunması gereken durumlar açıklandı. Peki, bugün hava durumu nasıl? 1 Temmuz hava durumu hakkında neler açıklandı?
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Türkiye'nin doğu ve kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Adana, Hatay, Sinop, Artvin, Samsun, Trabzon, Kars, Tokat, Sivas, Van, Osmaniye ve Mersin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Karadeniz'in orta ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde yağışların etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. MGM, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığı ve genel durum

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı

Kuvvetli yağış uyarısı: Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Sarı kodlu uyarı yapılan i̇ller

Aydın, Bursa, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde yaşayan vatandaşların, MGM'nin yapacağı güncel açıklamaları takip etmeleri önemle tavsiye ediliyor.

Bölgelerde hava durumu nasil?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Adana'nın doğu çevreleri, Hatay'ın kuzey ve batısı, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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İstanbul’da bazı metro istasyonları ve füniküler hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
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