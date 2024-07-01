https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/dikkat-ceken-uyari-meteorolojiden-geldi-kuvvetli-yagis-ve-firtina-yolda-6-ile-sari-alarm-verildi-1085391092.html

Dikkat çeken uyarı Meteoroloji'den geldi: Kuvvetli yağış ve fırtına yolda, 6 ile sarı alarm verildi

Dikkat çeken uyarı Meteoroloji'den geldi: Kuvvetli yağış ve fırtına yolda, 6 ile sarı alarm verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde devam eden aşırı sıcaklara ek olarak, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtınalar ve kuvvetli... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T06:08+0300

2024-07-01T06:08+0300

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Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Türkiye'nin doğu ve kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Adana, Hatay, Sinop, Artvin, Samsun, Trabzon, Kars, Tokat, Sivas, Van, Osmaniye ve Mersin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Karadeniz'in orta ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde yağışların etkili olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. MGM, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Hava sıcaklığı ve genel durumHava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.Meteoroloji uyardı Sarı kodlu uyarı yapılan i̇llerAydın, Bursa, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde yaşayan vatandaşların, MGM'nin yapacağı güncel açıklamaları takip etmeleri önemle tavsiye ediliyor.Bölgelerde hava durumu nasil?MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Adana'nın doğu çevreleri, Hatay'ın kuzey ve batısı, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZAz bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/istanbulda-bazi-metro-istasyonlari-ve-funikuler-hatti-ikinci-bir-duyuruya-kadar-kapatildi-1085368362.html

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