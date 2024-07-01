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Cinsel içerikli konuşması canlı yayına yansımıştı: TRT personeli açığa aldı
Cinsel içerikli konuşması canlı yayına yansımıştı: TRT personeli açığa aldı
Sputnik Türkiye
TRT Spor'un canlı yayınında Almanya'dan bağlanan muhabirler Ceyla Büyükuzun ve Erbatur Ergenekon'un EURO 2024'teki son gelişmeleri aktardığı sırada duyulan... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T11:48+0300
2024-07-01T11:48+0300
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erbatur ergenekon
ceyla büyükuzun
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Almanya'daki gazeteciler Ceyla Büyükuzun ve Erbatur Ergenekon TRT Spor canlı yayınında EURO 2024'teki son gelişmeleri aktarırken arka plandan gazetecilerin sesini bastıran ilginç bir sohbet duyuldu.'Spor Stüdyosu' programında, reji ekibinin argo konuşmaları yayına yansıdı. Yayın kesildikten sonra sunucu, izleyicilerden özür diledi.TV'ye yansıyan konupşma ise şu şekildeydi:TRT Spor'dan açıklama: Sorumlular açığa alındıOlayın sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından TRT Spor'dan resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sorumluların tespiti için hızlıca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanana kadar ilgili personel açığa alınmıştır" denildi.Erbatur Ergenekon ki̇mdi̇r?Erbatur Ergenekon,24 Haziran 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen İzmirlidir. Çeşitli kanallarda spor sunuculuğu yapan Erbatur Ergenekon şuanda TRT'de spor sunuculuğu yapmaktadır.Erbatur Ergenekon doğum tarihi : 24 Haziran 1983Erbatur Ergenekon kaç yaşında : 41 yaşındaErbatur Ergenekon nereli : İstanbul doğumlu (Aslen İzmirli)Erbatur Ergenekon mesleği ne : Sunucu, Gazeteci ve YazarErbatur Ergenekon burcu ne : YengeçErbatur Ergenekon, Metin Aşıkoğlu ilkokulundan sonra, orta öğretimini MEVA Avni Akyol Kolejinde, daha sonrasında lise eğitimini de Bornova Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. ArdındanMBA-Bilgi ve İnnovasyon Yönetimi üstüne yüksek lisans yapmıştır.Erbatur Ergenekon, TRT'de yayınlanan Stadyum ve Telelig programlarında ilk staj eğitimini almıştır. Ardından Milliyet ve Fanatik bünyesinde stajına devam etmiş, 2007 yılında Okay Karacan'ın oluşturmuş olduğu Habertürk Spor ekibine dahil olmuştur.Sonrasında Habertürk'te Beşiktaş Muhabirliği ve Dış Haberler editörü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Akabinde 24, Sporblog1, Süper Basket, Formula 1, F1 Racing, Milliyet Formula 1 Yazıları, TRT SPor İlk Baskı programı sunuculuğu, Fanatik, NTV SPor gibi bir çok gazete ve televizyon kanalında çalışmalarına devam etmiştir.
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Cinsel içerikli konuşması canlı yayına yansımıştı: TRT personeli açığa aldı

11:48 01.07.2024
© Fotoğraf : TRT SporCinsel içerikli konuşması canlı yayına yansımıştı: TRT personeli açığa aldı
Cinsel içerikli konuşması canlı yayına yansımıştı: TRT personeli açığa aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© Fotoğraf : TRT Spor
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TRT Spor'un canlı yayınında Almanya'dan bağlanan muhabirler Ceyla Büyükuzun ve Erbatur Ergenekon'un EURO 2024'teki son gelişmeleri aktardığı sırada duyulan tuhaf diyalog, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Arka plandan gelen 'gece saat 2' ve 'otel' konulu konuşmaların ardından TRT personelini açığa aldığını duyurdu.
Almanya'daki gazeteciler Ceyla Büyükuzun ve Erbatur Ergenekon TRT Spor canlı yayınında EURO 2024'teki son gelişmeleri aktarırken arka plandan gazetecilerin sesini bastıran ilginç bir sohbet duyuldu.
'Spor Stüdyosu' programında, reji ekibinin argo konuşmaları yayına yansıdı. Yayın kesildikten sonra sunucu, izleyicilerden özür diledi.

TV'ye yansıyan konupşma ise şu şekildeydi:

Tıraş olacak mısın?

Otele bir yerleşsek.

Gece 2’de yatacağına tıraş olsaydın ya.

Tabii gece 2'ye kadar pompa.

TRT Spor'dan açıklama: Sorumlular açığa alındı

Olayın sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından TRT Spor'dan resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sorumluların tespiti için hızlıca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanana kadar ilgili personel açığa alınmıştır" denildi.

Erbatur Ergenekon ki̇mdi̇r?

© FotoğrafErbatur Ergenekon
Erbatur Ergenekon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
Erbatur Ergenekon
© Fotoğraf
Erbatur Ergenekon,24 Haziran 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen İzmirlidir. Çeşitli kanallarda spor sunuculuğu yapan Erbatur Ergenekon şuanda TRT'de spor sunuculuğu yapmaktadır.
Erbatur Ergenekon doğum tarihi : 24 Haziran 1983
Erbatur Ergenekon kaç yaşında : 41 yaşında
Erbatur Ergenekon nereli : İstanbul doğumlu (Aslen İzmirli)
Erbatur Ergenekon mesleği ne : Sunucu, Gazeteci ve Yazar
Erbatur Ergenekon burcu ne : Yengeç
Erbatur Ergenekon, Metin Aşıkoğlu ilkokulundan sonra, orta öğretimini MEVA Avni Akyol Kolejinde, daha sonrasında lise eğitimini de Bornova Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. ArdındanMBA-Bilgi ve İnnovasyon Yönetimi üstüne yüksek lisans yapmıştır.
Erbatur Ergenekon, TRT'de yayınlanan Stadyum ve Telelig programlarında ilk staj eğitimini almıştır. Ardından Milliyet ve Fanatik bünyesinde stajına devam etmiş, 2007 yılında Okay Karacan'ın oluşturmuş olduğu Habertürk Spor ekibine dahil olmuştur.
Sonrasında Habertürk'te Beşiktaş Muhabirliği ve Dış Haberler editörü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Akabinde 24, Sporblog1, Süper Basket, Formula 1, F1 Racing, Milliyet Formula 1 Yazıları, TRT SPor İlk Baskı programı sunuculuğu, Fanatik, NTV SPor gibi bir çok gazete ve televizyon kanalında çalışmalarına devam etmiştir.
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