https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/sertab-erener-21-yilin-ardindan-tekrar-eurovision-sahnesinde-1083663921.html
Sertab Erener 21 yılın ardından tekrar Eurovision sahnesinde
Sertab Erener 21 yılın ardından tekrar Eurovision sahnesinde
Sputnik Türkiye
Türkiye'yi 2003 yılında 'Everyway That I Can' şarkısıyla Eurovision'da zaferle tanıştıran Sertab Erener, Eurovision Şarkı Yarışması'nda tekrar sahne aldı. 2024... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T06:46+0300
2024-05-10T06:46+0300
2024-05-10T06:49+0300
yaşam
sertab erener
eurovision şarkı yarışması
eurovision
malmö
şarkı
en iyi şarkı
everyway that i can
2024
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2003'te Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi 'Everyway That I Can' adlı şarkıyla temsil eden ve birinci olan Sertab Erener, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na da layık görülmüştü.21 yıl aradan sonra Erener, dün akşam yapılan ikinci yarı finalde konuk şarkıcı olarak sahneye çıktı.Sertab Erener, geçen gün yaptığı paylaşımda sevenlerine; "21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?" sözleriyle seslenmişti.Türkiye Eurovision'a neden katılmıyor?Türkiye, kurallarda yapılan değişiklikler, özellikle 2009 yılında başlayan jüri oylaması ve "politik oylamaları" gerekçe göstererek Malmö'de gerçekleştirilen yarışmadan çekildiğini bildirmişti.Bu nedenle 2012 yılından beri yarışmaya katılım gösterilmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ajda-pekkan-ilk-kez-stadyum-konserinde-kendisine-eslik-edecek-sanatcilari-acikladi-1083592902.html
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Sertab Erener 21 yılın ardından tekrar Eurovision sahnesinde
06:46 10.05.2024 (güncellendi: 06:49 10.05.2024)
Türkiye'yi 2003 yılında 'Everyway That I Can' şarkısıyla Eurovision'da zaferle tanıştıran Sertab Erener, Eurovision Şarkı Yarışması'nda tekrar sahne aldı. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, Malmö'de devam ederken Erener, 21 yıl aradan sonra yarışmada konuk sanatçı olarak yer aldı.
2003'te Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi 'Everyway That I Can' adlı şarkıyla temsil eden ve birinci olan Sertab Erener, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na da layık görülmüştü.
21 yıl aradan sonra Erener, dün akşam yapılan ikinci yarı finalde konuk şarkıcı olarak sahneye çıktı.
Sertab Erener, geçen gün yaptığı paylaşımda sevenlerine; "21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?" sözleriyle seslenmişti.
Türkiye Eurovision'a neden katılmıyor?
Türkiye, kurallarda yapılan değişiklikler, özellikle 2009 yılında başlayan jüri oylaması ve "politik oylamaları" gerekçe göstererek Malmö'de gerçekleştirilen yarışmadan çekildiğini bildirmişti.
Bu nedenle 2012 yılından beri yarışmaya katılım gösterilmiyor.