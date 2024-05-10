https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/sertab-erener-21-yilin-ardindan-tekrar-eurovision-sahnesinde-1083663921.html

Sertab Erener 21 yılın ardından tekrar Eurovision sahnesinde

Sertab Erener 21 yılın ardından tekrar Eurovision sahnesinde

Sputnik Türkiye

Türkiye'yi 2003 yılında 'Everyway That I Can' şarkısıyla Eurovision'da zaferle tanıştıran Sertab Erener, Eurovision Şarkı Yarışması'nda tekrar sahne aldı. 2024... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

sertab erener

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şarkı

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everyway that i can

2024

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2003'te Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi 'Everyway That I Can' adlı şarkıyla temsil eden ve birinci olan Sertab Erener, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na da layık görülmüştü.21 yıl aradan sonra Erener, dün akşam yapılan ikinci yarı finalde konuk şarkıcı olarak sahneye çıktı.Sertab Erener, geçen gün yaptığı paylaşımda sevenlerine; "21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?" sözleriyle seslenmişti.Türkiye Eurovision'a neden katılmıyor?Türkiye, kurallarda yapılan değişiklikler, özellikle 2009 yılında başlayan jüri oylaması ve "politik oylamaları" gerekçe göstererek Malmö'de gerçekleştirilen yarışmadan çekildiğini bildirmişti.Bu nedenle 2012 yılından beri yarışmaya katılım gösterilmiyor.

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