https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/rusya-bir-ayligina-bmgk-baskani-oldu-1085396443.html
Rusya bir aylığına BMGK Başkanı oldu
Rusya bir aylığına BMGK Başkanı oldu
Sputnik Türkiye
Rusya bugünden itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başkanlığını üstleniyor. Bir ay sürecek başkanlık döneminde ele alınacak ana konular... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T09:52+0300
2024-07-01T09:52+0300
2024-07-01T09:48+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
rusya
dönem başkanlığı
dönem başkanı
vasiliy nebenzya
sergey lavrov
abd
atacms füzeleri
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Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından birincil derecede sorumlu olan Birleşmiş Milletler’in (BM) daimi yapısı olan BMGK’da başkanlık her ay bir ülkeden diğerine geçiyor. Başkanlık bu ay Güney Kore’den Rusya’ya geçti.Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, başkanlık döneminde üç anahtar etkinlik planladıklarını açıkladı.Bu konulardan biri, daha adil, demokratik ve sürdürülebilir bir dünya düzeni için çok taraflı işbirliğine ilişkin açık tartışmanın düzenlenmesi. 16 Temmuz’da yapılması planlanan toplantıda, Rusya yeni bir küresel “güvenlik denklemini” gündeme getirecek.17 Temmuz’da, Ortadoğu’daki sorunun çözümü için açık bir oturum planlanıyor.19 Temmuz’da, BM’nin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi bölgesel kuruluşlarla işbirliği konusunda toplantı düzenlenecek.Bu konuların yanı sıra, Ukrayna ordusunun ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Sivastopol’deki plaja yönelik saldırısı da ele alınabilir.İlk iki toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un başkanlık yapması bekleniyor. ABD’nin Lavrov ve heyetine vize vermesiyle ilgili durum henüz belirsizliğini koruyor. İki yıl önce, Rus bakan BM Genel Kurul toplantısına katıldığında diplomatlara son anda vizeler verilmişti. Rusya’nın geçen yılın Nisan ayındaki başkanlık döneminde, Rusya’nın tüm formalitelere uymasına rağmen ABD, Lavrov’a eşlik etmesi gereken Rus gazetecilere vize vermemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/ukraynaya-nato-yerine-gizli-bir-alternatif-rusyayi-kandirmak-mi-istiyorlar-1085394705.html
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birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, dönem başkanlığı, dönem başkanı, vasiliy nebenzya, sergey lavrov, abd, atacms füzeleri
birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, dönem başkanlığı, dönem başkanı, vasiliy nebenzya, sergey lavrov, abd, atacms füzeleri
Rusya bir aylığına BMGK Başkanı oldu
Rusya bugünden itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başkanlığını üstleniyor. Bir ay sürecek başkanlık döneminde ele alınacak ana konular arasında Ortadoğu’da çözüm, yeni küresel “güvenlik denklemi” ve bölgesel örgütlerle işbirliği yer alıyor.
Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından birincil derecede sorumlu olan Birleşmiş Milletler’in (BM) daimi yapısı olan BMGK’da başkanlık her ay bir ülkeden diğerine geçiyor. Başkanlık bu ay Güney Kore’den Rusya’ya geçti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, başkanlık döneminde üç anahtar etkinlik planladıklarını açıkladı.
Bu konulardan biri, daha adil, demokratik ve sürdürülebilir bir dünya düzeni için çok taraflı işbirliğine ilişkin açık tartışmanın düzenlenmesi. 16 Temmuz’da yapılması planlanan toplantıda, Rusya yeni bir küresel “güvenlik denklemini” gündeme getirecek.
17 Temmuz’da, Ortadoğu’daki sorunun çözümü için açık bir oturum planlanıyor.
19 Temmuz’da, BM’nin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi bölgesel kuruluşlarla işbirliği konusunda toplantı düzenlenecek.
Bu konuların yanı sıra, Ukrayna ordusunun ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Sivastopol’deki plaja yönelik saldırısı da ele alınabilir.
İlk iki toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un başkanlık yapması bekleniyor. ABD’nin Lavrov ve heyetine vize vermesiyle ilgili durum henüz belirsizliğini koruyor. İki yıl önce, Rus bakan BM Genel Kurul toplantısına katıldığında diplomatlara son anda vizeler verilmişti. Rusya’nın geçen yılın Nisan ayındaki başkanlık döneminde, Rusya’nın tüm formalitelere uymasına rağmen ABD, Lavrov’a eşlik etmesi gereken Rus gazetecilere vize vermemişti.