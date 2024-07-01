https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/rusya-bir-ayligina-bmgk-baskani-oldu-1085396443.html

Rusya bir aylığına BMGK Başkanı oldu

Rusya bir aylığına BMGK Başkanı oldu

Sputnik Türkiye

Rusya bugünden itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başkanlığını üstleniyor. Bir ay sürecek başkanlık döneminde ele alınacak ana konular... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T09:52+0300

2024-07-01T09:52+0300

2024-07-01T09:48+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

rusya

dönem başkanlığı

dönem başkanı

vasiliy nebenzya

sergey lavrov

abd

atacms füzeleri

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Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından birincil derecede sorumlu olan Birleşmiş Milletler’in (BM) daimi yapısı olan BMGK’da başkanlık her ay bir ülkeden diğerine geçiyor. Başkanlık bu ay Güney Kore’den Rusya’ya geçti.Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, başkanlık döneminde üç anahtar etkinlik planladıklarını açıkladı.Bu konulardan biri, daha adil, demokratik ve sürdürülebilir bir dünya düzeni için çok taraflı işbirliğine ilişkin açık tartışmanın düzenlenmesi. 16 Temmuz’da yapılması planlanan toplantıda, Rusya yeni bir küresel “güvenlik denklemini” gündeme getirecek.17 Temmuz’da, Ortadoğu’daki sorunun çözümü için açık bir oturum planlanıyor.19 Temmuz’da, BM’nin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi bölgesel kuruluşlarla işbirliği konusunda toplantı düzenlenecek.Bu konuların yanı sıra, Ukrayna ordusunun ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Sivastopol’deki plaja yönelik saldırısı da ele alınabilir.İlk iki toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un başkanlık yapması bekleniyor. ABD’nin Lavrov ve heyetine vize vermesiyle ilgili durum henüz belirsizliğini koruyor. İki yıl önce, Rus bakan BM Genel Kurul toplantısına katıldığında diplomatlara son anda vizeler verilmişti. Rusya’nın geçen yılın Nisan ayındaki başkanlık döneminde, Rusya’nın tüm formalitelere uymasına rağmen ABD, Lavrov’a eşlik etmesi gereken Rus gazetecilere vize vermemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/ukraynaya-nato-yerine-gizli-bir-alternatif-rusyayi-kandirmak-mi-istiyorlar-1085394705.html

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birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, dönem başkanlığı, dönem başkanı, vasiliy nebenzya, sergey lavrov, abd, atacms füzeleri