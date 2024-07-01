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Ortalık karıştı, NASA açıklama yaptı: Boeing ile dönemeyen astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
Ortalık karıştı, NASA açıklama yaptı: Boeing ile dönemeyen astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
Sputnik Türkiye
NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyan Boeing'in Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşünün birkaç kez ertelenmesinin ardından, astronotların... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T08:02+0300
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Boeing, astronotların mahsur kalmadığını ve dönüş için her şeyin kontrol altında olduğunu açıkladı. NASA’nın ticari mürettebat program yöneticisi Steve Stich, "Şu ana kadar Starliner’ın astronotları eve getiremeyeceği bir senaryo görmüyoruz" dedi. Stich'in açıklamaları, dönüş tarihinin belirsizliğine rağmen astronotların güvenliğini garanti etti.'Uzayda mahsur kalan astronotlar mutlu'Emekli Fransız astronot Jean-Francois Clervoy, Dünya'ya dönüş tarihi belirsiz olan Wilmore ve Williams'ın moralinin yüksek olduğunu belirtti. Clervoy, "Astronotlar orada olmaktan mutlu ve işlerine odaklanmış durumdalar" dedi. Ayrıca, dönüşün ertelenmesinin onlara UUİ'de daha fazla zaman geçirme imkanı tanıdığını ve bundan keyif aldıklarını vurguladı.Ne olmuştu?Deneyimli NASA astronotları Barry 'Butch' Wilmore ve Sunita 'Suni' Williams, Boeing Starliner test görevi için 5 Haziran'da Dünya'dan ayrılmıştı. Astronotların sekiz gün sonra dönmeleri planlanmıştı ancak Starliner'daki çeşitli sorunlar nedeniyle dönüş üç kez ertelendi. Bu durum, UUİ'nin tahliye edilmesi gerekirse Starliner'ın cankurtaran botu olarak kullanılabileceği anlamına geliyor. Clervoy, "Starliner, sorunlara rağmen bu işlevi yerine getirebilecek durumda" dedi.Boeing'in açıklamalarıHafta içinde Boeing'den yapılan açıklamada, Starliner kapsülünün dönüş yolculuğu için endişe verici bir durumda olmadığı belirtilmiş ve astronotların mahsur kalmadığı vurgulanmıştı. Starliner, sınırlı yakıt nedeniyle UUİ'de toplam 45 gün kalabiliyor. Bu süre aşıldığında NASA'nın ne yapacağı henüz bilinmiyor.
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nasa, astronot, boeing, boeing, boeing, starliner, uzay, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), açıklama, mahsur kalma
nasa, astronot, boeing, boeing, boeing, starliner, uzay, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), açıklama, mahsur kalma

Ortalık karıştı, NASA açıklama yaptı: Boeing ile dönemeyen astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?

08:02 01.07.2024
© PixabayUzayda hayat, astronot, dünya, uydu
Uzayda hayat, astronot, dünya, uydu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© Pixabay
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NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyan Boeing'in Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşünün birkaç kez ertelenmesinin ardından, astronotların uzayda mahsur kaldığına dair iddialar NASA tarafından yalanlandı. NASA, personelin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) sorunları analiz etmekle meşgul olduğunu belirtti.
Boeing, astronotların mahsur kalmadığını ve dönüş için her şeyin kontrol altında olduğunu açıkladı. NASA’nın ticari mürettebat program yöneticisi Steve Stich, "Şu ana kadar Starliner’ın astronotları eve getiremeyeceği bir senaryo görmüyoruz" dedi. Stich'in açıklamaları, dönüş tarihinin belirsizliğine rağmen astronotların güvenliğini garanti etti.

'Uzayda mahsur kalan astronotlar mutlu'

Emekli Fransız astronot Jean-Francois Clervoy, Dünya'ya dönüş tarihi belirsiz olan Wilmore ve Williams'ın moralinin yüksek olduğunu belirtti. Clervoy, "Astronotlar orada olmaktan mutlu ve işlerine odaklanmış durumdalar" dedi. Ayrıca, dönüşün ertelenmesinin onlara UUİ'de daha fazla zaman geçirme imkanı tanıdığını ve bundan keyif aldıklarını vurguladı.

Ne olmuştu?

Deneyimli NASA astronotları Barry 'Butch' Wilmore ve Sunita 'Suni' Williams, Boeing Starliner test görevi için 5 Haziran'da Dünya'dan ayrılmıştı. Astronotların sekiz gün sonra dönmeleri planlanmıştı ancak Starliner'daki çeşitli sorunlar nedeniyle dönüş üç kez ertelendi. Bu durum, UUİ'nin tahliye edilmesi gerekirse Starliner'ın cankurtaran botu olarak kullanılabileceği anlamına geliyor. Clervoy, "Starliner, sorunlara rağmen bu işlevi yerine getirebilecek durumda" dedi.

Boeing'in açıklamaları

Hafta içinde Boeing'den yapılan açıklamada, Starliner kapsülünün dönüş yolculuğu için endişe verici bir durumda olmadığı belirtilmiş ve astronotların mahsur kalmadığı vurgulanmıştı. Starliner, sınırlı yakıt nedeniyle UUİ'de toplam 45 gün kalabiliyor. Bu süre aşıldığında NASA'nın ne yapacağı henüz bilinmiyor.
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