https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/izmirde-5-kisinin-oldugu-patlamaya-iliskin-2-supheli-tutuklandi-1085418228.html
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin gözaltına alınan lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T21:38+0300
2024-07-01T21:38+0300
2024-07-01T21:51+0300
izmir
patlama
son dakika
türkiye
tutuklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085382454_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6c84552c6d5732a5c7526cad59d33780.jpg
İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan lokanta sahibi kadın ile iş yerindeki tüpü değiştiren kişi tutuklandı.Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolleri sonrası adliyeye gönderilen şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Lokanta sahibi G.K'nin ifadesinde tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu, herhangi bir gaz kokusu almadıklarını, patlamanın nedenini bilmediğini ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.M.K'nin ise tüp değiştirme işlemini usulüne uygun yaptığını, sızıntı kontrolünü gerçekleştirdiğini savunduğu ve üzgün olduğunu söylediği belirtildi.Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/izmirde-dogalgaz-patlamasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1085379477.html
izmir
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085382454_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_28c01938f747b352451f9daccc176915.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, patlama, son dakika, tutuklama
izmir, patlama, son dakika, tutuklama
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
21:38 01.07.2024 (güncellendi: 21:51 01.07.2024)
İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin gözaltına alınan lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K. tutuklandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan lokanta sahibi kadın ile iş yerindeki tüpü değiştiren kişi tutuklandı.
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolleri sonrası adliyeye gönderilen şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Lokanta sahibi G.K'nin ifadesinde tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu, herhangi bir gaz kokusu almadıklarını, patlamanın nedenini bilmediğini ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.
M.K'nin ise tüp değiştirme işlemini usulüne uygun yaptığını, sızıntı kontrolünü gerçekleştirdiğini savunduğu ve üzgün olduğunu söylediği belirtildi.
Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.
Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. gözaltına alınmıştı.