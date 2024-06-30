https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/istanbulda-bazi-metro-istasyonlari-ve-funikuler-hatti-ikinci-bir-duyuruya-kadar-kapatildi-1085368362.html

İstanbul’da bazı metro istasyonları ve füniküler hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

İstanbul’da bazı metro istasyonları ve füniküler hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

Sputnik Türkiye

Metro İstanbul, valilik kararı gereğince saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattının kapalı... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T10:08+0300

2024-06-30T10:08+0300

2024-06-30T10:08+0300

türkiye

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metro istanbul

füniküler

kapalı

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Metro İstanbul, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını bildirdi.Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/istanbul-valiligi-tarafindan-yarin-taksimde-duzenlenmek-istenen-yuruyus-icin-onlemler-alindi-1085364271.html

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