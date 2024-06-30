https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/istanbulda-bazi-metro-istasyonlari-ve-funikuler-hatti-ikinci-bir-duyuruya-kadar-kapatildi-1085368362.html
İstanbul’da bazı metro istasyonları ve füniküler hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
İstanbul’da bazı metro istasyonları ve füniküler hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, valilik kararı gereğince saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattının kapalı... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T10:08+0300
2024-06-30T10:08+0300
2024-06-30T10:08+0300
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metro istanbul
füniküler
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Metro İstanbul, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını bildirdi.Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/istanbul-valiligi-tarafindan-yarin-taksimde-duzenlenmek-istenen-yuruyus-icin-onlemler-alindi-1085364271.html
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metro, istanbul, metro istanbul, füniküler, kapalı
İstanbul’da bazı metro istasyonları ve füniküler hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
Metro İstanbul, valilik kararı gereğince saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattının kapalı olacağını duyurdu.
Metro İstanbul, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını bildirdi.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.