https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/istanbulda-catidan-dusen-isci-iki-duvar-arasina-sikisarak-havada-asili-kaldi-1085398737.html

İstanbul'da çatıdan düşen işçi iki duvar arasına sıkışarak havada asılı kaldı

İstanbul'da çatıdan düşen işçi iki duvar arasına sıkışarak havada asılı kaldı

Sputnik Türkiye

Kağıthane'de boru döşemek için hiçbir önlem almadan çatıda tadilat yapan adam, ayağı kayınca metrelerde yükseklikten aşağıya düştü. Düşerken bir ipe tutunarak... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T11:01+0300

2024-07-01T11:01+0300

2024-07-01T11:03+0300

türkiye

inşaat

inşaat işçisi

istanbul

kaza

itfaiye

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde boru döşemek için çatıya çıkan 60 yaşlarındaki Hakkı isimli adam tamirata başladı. Hiçbir önlem almadan çatıya çalışan adam, ayağı kayması sonucu dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırdı.Adamın bağırarak yardım istemesi üzerine gelen insanlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı güç bela kurtardı. Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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inşaat, inşaat işçisi, istanbul, kaza, itfaiye