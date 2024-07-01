https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/istanbulda-catidan-dusen-isci-iki-duvar-arasina-sikisarak-havada-asili-kaldi-1085398737.html
İstanbul'da çatıdan düşen işçi iki duvar arasına sıkışarak havada asılı kaldı
İstanbul'da çatıdan düşen işçi iki duvar arasına sıkışarak havada asılı kaldı
Sputnik Türkiye
Kağıthane'de boru döşemek için hiçbir önlem almadan çatıda tadilat yapan adam, ayağı kayınca metrelerde yükseklikten aşağıya düştü. Düşerken bir ipe tutunarak... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T11:01+0300
2024-07-01T11:01+0300
2024-07-01T11:03+0300
türkiye
inşaat
inşaat işçisi
istanbul
kaza
itfaiye
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde boru döşemek için çatıya çıkan 60 yaşlarındaki Hakkı isimli adam tamirata başladı. Hiçbir önlem almadan çatıya çalışan adam, ayağı kayması sonucu dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırdı.Adamın bağırarak yardım istemesi üzerine gelen insanlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı güç bela kurtardı. Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/izmir-metrosunda-yuruyen-merdivende-cokme-1085398078.html
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inşaat, inşaat işçisi, istanbul, kaza, itfaiye
inşaat, inşaat işçisi, istanbul, kaza, itfaiye
İstanbul'da çatıdan düşen işçi iki duvar arasına sıkışarak havada asılı kaldı
11:01 01.07.2024 (güncellendi: 11:03 01.07.2024)
Kağıthane'de boru döşemek için hiçbir önlem almadan çatıda tadilat yapan adam, ayağı kayınca metrelerde yükseklikten aşağıya düştü. Düşerken bir ipe tutunarak hayatta kalan adam iki duvar arasında sıkıştı. Havada asılı kalan adamı görenlerin şoke olduğu olay kameralara yansırken, itfaiyenin kurtardığı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde boru döşemek için çatıya çıkan 60 yaşlarındaki Hakkı isimli adam tamirata başladı. Hiçbir önlem almadan çatıya çalışan adam, ayağı kayması sonucu dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırdı.
Adamın bağırarak yardım istemesi üzerine gelen insanlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı güç bela kurtardı. Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.