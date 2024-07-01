İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağında türbülans: 30 yaralı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
09:19
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
09:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
11:10
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
11:18
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
12:10
8 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
12:24
1 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
18:08
10 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:40
2 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:16
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
19:31
8 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:50
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
20:42
5 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
21:16
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
21:30
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
21:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
21:53
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
22:03
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
22:21
3 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
22:36
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
22:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de memur sayısı tartışması
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aytun Çıray: Türkiye’de normalleşmenin iki türlü faktörü var
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:14
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
19:12
3 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
19:27
10 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:47
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/ispanya-uruguay-seferini-yapan-yolcu-ucaginda-turbulans-30-yarali-1085420054.html
İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağında türbülans: 30 yaralı
İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağında türbülans: 30 yaralı
Sputnik Türkiye
İspanya merkezli Air Europa’ya ait yolcu uçağının İspanya-Uruguay seferini yaptığı sırada türbülansa girmesi nedeniyle en az 30 yolcu yaralandı. Uçak... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T23:29+0300
2024-07-01T23:29+0300
dünya
yolcu uçağı
türbülans
yaralı
ispanya
uruguay
brezilya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085419881_0:590:1536:1454_1920x0_80_0_0_6283130db217516966e2d79cf44d0099.jpg
Air Europa’ya ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı İspanya’nın başkenti Madrid’den Uruguay'ın başkenti Montevideo’ya gittiği sırada şiddetli türbülansa girdi.Türbülans nedeniyle en az 30 yolcu yaralanırken, uçak Brezilya’ya acil iniş yaptı.Air Europa tarafından yapılan açıklamada, UX045 sefer sayılı uçağın Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Natal Havaalanı’na yönlendirildiği duyuruldu.Uçakta 325 yolcunun bulunduğu aktarılan açıklamada, uçağın Brezilya kıyılarına yaklaştığı sırada Atlantik üzerinde türbülansa girdiği ifade edildi.Natal Havaalanı’na iniş yapan uçağı ilk yardım ekipleri karşılarken, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan yolcular hastaneye sevk edildi.Sağlık yetkilileri, yolcuların başlarından ve yüzlerinden yaralandığını açıkladı.Türbülansa giren uçakta 1 kişi hayatını kaybetmiştiSingapur'a gitmek üzere 20 Mayıs’ta Londra'dan havalanan Singapur Havayolları’na ait SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, Myanmar üzerinde şiddetli türbülansa girerek 4.6 saniyede 54 metre irtifa kaybetmişti.Olay sırasında 104 yolcu yaralanmış, 73 yaşındaki bir İngiltere vatandaşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Uçak 21 Mayıs’ta yerel saatle 15.45'te Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/dublin-ucagi-turkiye-uzerinde-siddetli-turbulansa-girdi-yaralilar-var-1084218892.html
ispanya
uruguay
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085419881_0:302:1536:1454_1920x0_80_0_0_44fa7b9df29c9fd86dcbd075dac2c7e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yolcu uçağı, türbülans, yaralı, ispanya, uruguay, brezilya
yolcu uçağı, türbülans, yaralı, ispanya, uruguay, brezilya

İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağında türbülans: 30 yaralı

23:29 01.07.2024
© İHA / İHA-AW238066İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağı türbülansa girdi
İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağı türbülansa girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© İHA / İHA-AW238066
Abone ol
İspanya merkezli Air Europa’ya ait yolcu uçağının İspanya-Uruguay seferini yaptığı sırada türbülansa girmesi nedeniyle en az 30 yolcu yaralandı. Uçak Brezilya’ya acil iniş yaptı.
Air Europa’ya ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı İspanya’nın başkenti Madrid’den Uruguay'ın başkenti Montevideo’ya gittiği sırada şiddetli türbülansa girdi.
Türbülans nedeniyle en az 30 yolcu yaralanırken, uçak Brezilya’ya acil iniş yaptı.
Air Europa tarafından yapılan açıklamada, UX045 sefer sayılı uçağın Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Natal Havaalanı’na yönlendirildiği duyuruldu.
Uçakta 325 yolcunun bulunduğu aktarılan açıklamada, uçağın Brezilya kıyılarına yaklaştığı sırada Atlantik üzerinde türbülansa girdiği ifade edildi.
Natal Havaalanı’na iniş yapan uçağı ilk yardım ekipleri karşılarken, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan yolcular hastaneye sevk edildi.
Sağlık yetkilileri, yolcuların başlarından ve yüzlerinden yaralandığını açıkladı.

Türbülansa giren uçakta 1 kişi hayatını kaybetmişti

Singapur'a gitmek üzere 20 Mayıs’ta Londra'dan havalanan Singapur Havayolları’na ait SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, Myanmar üzerinde şiddetli türbülansa girerek 4.6 saniyede 54 metre irtifa kaybetmişti.
Olay sırasında 104 yolcu yaralanmış, 73 yaşındaki bir İngiltere vatandaşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Uçak 21 Mayıs’ta yerel saatle 15.45'te Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.
Katar Havayolları'na ait bir uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
DÜNYA
Dublin uçağı Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
26 Mayıs, 17:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала