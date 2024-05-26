https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/dublin-ucagi-turkiye-uzerinde-siddetli-turbulansa-girdi-yaralilar-var-1084218892.html
Dublin uçağı Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
Dublin uçağı Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Katar Havayolları’na ait bir uçak Türkiye üzerinde seyrettiği sırada türbülansa girdi. Türbülans sırasında uçaktaki 12 kişinin yaralandığı bildirildi. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T17:26+0300
2024-05-26T17:26+0300
2024-05-26T19:56+0300
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Katar Havayolları’nın Doha'dan Dublin'e giden uçağında Türkiye üzerinde yaşanan türbülans nedeniyle ardından 6 yolcu ve 6 mürettebat yaralandı.Dublin Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Doha'dan Dublin'e uçan QR017 sefer sayılı Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerindeyken türbülansa girmesinin ardından 6 yolcu ve 6 kabin memurunun yaralandığı bildirildi.Uçağın olaydan etkilenenlere tıbbi müdahalede bulunmak için acil durum ekipleri tarafından karşılandığı kaydedilen açıklamada, yaralılardan 8'inin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Katar Havayolları'nın olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bazı yolcu ve görevlilerin uçuş esnasında hafif şekilde yaralandığı ve tıbbi yardım aldığı aktarıldı.Açıklamada, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.Türbülansa giren Singapur uçağında da 1 kişi ölmüştüSingapur Hava Yollarına ait SQ321 sefer sayılı uçak, 21 Mayıs'ta şiddetli türbülansa girmişti. Türbülans nedeniyle kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.Yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalan uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/son-yasanan-turbulanslar-hangileri-ortak-noktalari-nedir-1084193499.html
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son dakika, türbülans, uçak
son dakika, türbülans, uçak
Dublin uçağı Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
17:26 26.05.2024 (güncellendi: 19:56 26.05.2024)
Katar Havayolları’na ait bir uçak Türkiye üzerinde seyrettiği sırada türbülansa girdi. Türbülans sırasında uçaktaki 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Katar Havayolları’nın Doha'dan Dublin'e giden uçağında Türkiye üzerinde yaşanan türbülans nedeniyle ardından 6 yolcu ve 6 mürettebat yaralandı.
Dublin Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Doha'dan Dublin'e uçan QR017 sefer sayılı Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerindeyken türbülansa girmesinin ardından 6 yolcu ve 6 kabin memurunun yaralandığı bildirildi.
Uçağın olaydan etkilenenlere tıbbi müdahalede bulunmak için acil durum ekipleri tarafından karşılandığı kaydedilen açıklamada, yaralılardan 8'inin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Katar Havayolları'nın olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bazı yolcu ve görevlilerin uçuş esnasında hafif şekilde yaralandığı ve tıbbi yardım aldığı aktarıldı.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.
Türbülansa giren Singapur uçağında da 1 kişi ölmüştü
Singapur Hava Yollarına ait SQ321 sefer sayılı uçak, 21 Mayıs'ta şiddetli türbülansa girmişti. Türbülans nedeniyle kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.
Yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalan uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmıştı.