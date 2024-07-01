https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/iran-kanada-vatandaslarimizin-haklarini-cignedi-1085412634.html

İran: Kanada, vatandaşlarımızın haklarını çiğnedi

İran: Kanada, vatandaşlarımızın haklarını çiğnedi

Sputnik Türkiye

Kanada hükümetinin ülkede İran cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık kurulmasına izin vermemesi Tahran'da tepkiyle karşılandı. 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T17:14+0300

2024-07-01T17:14+0300

2024-07-01T17:14+0300

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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni, Kanada'nın İranlıların oy kullanması için ülkede sandıkların kurulmasına izin vermeyerek İran halkının haklarını çiğnediğini vurguladı.Sputnik'e demeç veren Keni, Kanada'nın İran seçimleri için sandık kurulmasını engellemesine tepki gösterdi.Geçen cuma dünyanın tüm ülkelerinde cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaptıklarını, gelecek cuma gerçekleşecek ikinci tur için yurtdışında gerekli her şeyi hazırladıklarını anlatan Keni, sadece Kanada'nın bu süreci baltaladığına dikkat çekti.Keni, "Sadece bir ülke İranlıların haklarını ihlal etti ve bu ülke, birkaç gün önce teröristlerle ittifak yaptığını açıklayan ve bizi seçimleri düzenlemekten alıkoyan ülkeyle aynı" dedi.Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine aldıklarını duyurmuştu.Kanada Avam Kamarası, 9 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütleri listesine eklenmesi yönündeki önergeye oy birliğiyle destek vererek, bu yönde tavsiye kararı almıştı.ABD de 2019'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu yabancı terör örgütleri listesine almıştı. İran da buna karşılık ABD ordusunu terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/almanya-disisleri-bakani-baerbocktan-putin-iddiasi-1085411881.html

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