https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/almanya-disisleri-bakani-baerbocktan-putin-iddiasi-1085411881.html

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan 'Putin' iddiası

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan 'Putin' iddiası

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin'in Avrupa'nın güvenliğini güvence altına almak için yaptığı öneriler Batı tarafından reddedilmesine rağmen, Avrupalı liderler bölgenin... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T16:26+0300

2024-07-01T16:26+0300

2024-07-01T16:26+0300

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'nın güvenliğini sekteye uğratmak istediğini öne sürdü.Federal Güvenlik Politikası Akademisi'nde konuşan Baerbock, Rusya lideri Putin'le ilgili bir iddiada bulundu.Baerbock, "Putin'in amacının Avrupa'da güvenliğe yönelik meydan okuma ortaya koymak olduğunu görüyoruz. Rusya, öngörülür bir gelecekte Avrupa için en büyük tehdit haline gelecek" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın her bir santimetrekaresini korumaları gerektiğini kaydeden Alman Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya desteği artırma çağrısı da yaptı.Rusya Devlet Başkanı Putin, daha önce ABD ve Avrupa ülkelerine kolektif güvenliğin sağlanmasını öngören öneriler sunmuş ancak söz konusu öneriler Batı tarafından desteklenmemişti.Rus lider, Rusya'nın NATO'ya saldırmayı planladığına dair açıklamaların da saçmalık olduğunu vurgulamıştı. Putin, bu tür açıklamaların Batılı ülkeler tarafından vatandaşlarını kandırmak ve hakim konumlarını korumak için yapıldığının altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/fin-parlamentosundan-onay-abd-finlandiyadaki-15-askeri-usse-erisim-saglayacak-1085410230.html

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almanya, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock, rusya, avrupa, güvenlik, ukrayna, batı, nato