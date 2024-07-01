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İnce'den Kayseri'de yaşananlara tepki: 'Suriyelileri en kısa sürede geri döndürmek zorundasınız'
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'de yaşanan taciz olayı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik, "Bu yaşananlar, Erdoğan’ın... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
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Kayseri'de 5 yaşındaki kızı taciz eden Suriyeliye karşı başlayan olaylara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz" açıklaması ardından Memleket Partisi Genel Başkanı açıklama yaptı. X sosyal medya platforumda İnce, konuyla alakalı şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/cumhurbaskani-erdogan-son-secimde-muhalefet-ekonomik-sikintilari-istismar-etti-1085407049.html
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İnce'den Kayseri'de yaşananlara tepki: 'Suriyelileri en kısa sürede geri döndürmek zorundasınız'

17:31 01.07.2024
© AA / Berke BayurMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© AA / Berke Bayur
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'de yaşanan taciz olayı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik, "Bu yaşananlar, Erdoğan’ın yanlış Suriye politikasının sonucudur" dedi.
Kayseri'de 5 yaşındaki kızı taciz eden Suriyeliye karşı başlayan olaylara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz" açıklaması ardından Memleket Partisi Genel Başkanı açıklama yaptı.
X sosyal medya platforumda İnce, konuyla alakalı şunları yazdı:
Kayseri’de yaşanan olayların; yabancı düşmanlığıyla da, muhalefetin diliyle de ilgisi yoktur. Bu yaşananlar, Erdoğan’ın yanlış Suriye politikasının sonucudur. Tüm Suriyelileri en kısa sürede memleketlerine göndermek zorundasınız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
POLİTİKA
Erdoğan: Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz
14:17

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