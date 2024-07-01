https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/inceden-kayseride-yasananlara-tepki-suriyelileri-en-kisa-surede-geri-dondurmek-zorundasiniz-1085412729.html
İnce'den Kayseri'de yaşananlara tepki: 'Suriyelileri en kısa sürede geri döndürmek zorundasınız'
İnce'den Kayseri'de yaşananlara tepki: 'Suriyelileri en kısa sürede geri döndürmek zorundasınız'
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'de yaşanan taciz olayı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik, "Bu yaşananlar, Erdoğan’ın... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T17:31+0300
2024-07-01T17:31+0300
2024-07-01T17:31+0300
politika
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muharrem ince
recep tayyip erdoğan
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mülteci krizi
mülteci sorunu
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Kayseri'de 5 yaşındaki kızı taciz eden Suriyeliye karşı başlayan olaylara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz" açıklaması ardından Memleket Partisi Genel Başkanı açıklama yaptı. X sosyal medya platforumda İnce, konuyla alakalı şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/cumhurbaskani-erdogan-son-secimde-muhalefet-ekonomik-sikintilari-istismar-etti-1085407049.html
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ince, muharrem ince, recep tayyip erdoğan, kayseri, suriyeli, suriye, mülteci, mülteci krizi, mülteci sorunu
ince, muharrem ince, recep tayyip erdoğan, kayseri, suriyeli, suriye, mülteci, mülteci krizi, mülteci sorunu
İnce'den Kayseri'de yaşananlara tepki: 'Suriyelileri en kısa sürede geri döndürmek zorundasınız'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'de yaşanan taciz olayı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik, "Bu yaşananlar, Erdoğan’ın yanlış Suriye politikasının sonucudur" dedi.
Kayseri'de 5 yaşındaki kızı taciz eden Suriyeliye karşı başlayan olaylara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz" açıklaması ardından Memleket Partisi Genel Başkanı açıklama yaptı.
X sosyal medya platforumda İnce, konuyla alakalı şunları yazdı:
Kayseri’de yaşanan olayların; yabancı düşmanlığıyla da, muhalefetin diliyle de ilgisi yoktur. Bu yaşananlar, Erdoğan’ın yanlış Suriye politikasının sonucudur. Tüm Suriyelileri en kısa sürede memleketlerine göndermek zorundasınız!