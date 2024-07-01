https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/inceden-kayseride-yasananlara-tepki-suriyelileri-en-kisa-surede-geri-dondurmek-zorundasiniz-1085412729.html

İnce'den Kayseri'de yaşananlara tepki: 'Suriyelileri en kısa sürede geri döndürmek zorundasınız'

İnce'den Kayseri'de yaşananlara tepki: 'Suriyelileri en kısa sürede geri döndürmek zorundasınız'

Sputnik Türkiye

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'de yaşanan taciz olayı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik, "Bu yaşananlar, Erdoğan’ın... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T17:31+0300

2024-07-01T17:31+0300

2024-07-01T17:31+0300

politika

ince

muharrem ince

recep tayyip erdoğan

kayseri

suriyeli

suriye

mülteci

mülteci krizi

mülteci sorunu

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Kayseri'de 5 yaşındaki kızı taciz eden Suriyeliye karşı başlayan olaylara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz" açıklaması ardından Memleket Partisi Genel Başkanı açıklama yaptı. X sosyal medya platforumda İnce, konuyla alakalı şunları yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/cumhurbaskani-erdogan-son-secimde-muhalefet-ekonomik-sikintilari-istismar-etti-1085407049.html

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Sputnik Türkiye

ince, muharrem ince, recep tayyip erdoğan, kayseri, suriyeli, suriye, mülteci, mülteci krizi, mülteci sorunu