https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/cumhurbaskani-erdogan-son-secimde-muhalefet-ekonomik-sikintilari-istismar-etti-1085407049.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son seçimde muhalefet ekonomik sıkıntıları istismar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son seçimde muhalefet ekonomik sıkıntıları istismar etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Son seçimde muhalefet ekonomik sıkıntıları istismar etti." dedi. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T14:17+0300
2024-07-01T14:17+0300
2024-07-01T14:24+0300
politika
ak parti
recep tayyip erdoğan
kızılcahamam
son dakika
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de partisinin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor:
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ak parti, recep tayyip erdoğan, kızılcahamam, son dakika, cumhurbaşkanı
ak parti, recep tayyip erdoğan, kızılcahamam, son dakika, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son seçimde muhalefet ekonomik sıkıntıları istismar etti
14:17 01.07.2024 (güncellendi: 14:24 01.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Son seçimde muhalefet ekonomik sıkıntıları istismar etti." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de partisinin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor:
Siyasi rakiplerimize koçluk yapıyoruz
Son seçimde muhalefet ekonomik sıkıntıları istismar etti.
Ucuzlatacağız dedikleri hizmetlerin tamamında astronomik artışa gittiler.
Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Gençlere, kadınlara, esnafa, emekliye verilen sözlerin tamamı unutuldu
Muhalefetin belediye binalarını LGBT paçavralarıyla donatmak dışında herhangi bir icraatları olmadı
Biz kimsenin hayat tarzına karışmadık.