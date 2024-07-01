Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son seçimde muhalefet ekonomik sıkıntıları istismar etti

Son seçimde muhalefet ekonomik sıkıntıları istismar etti.

Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Gençlere, kadınlara, esnafa, emekliye verilen sözlerin tamamı unutuldu

Muhalefetin belediye binalarını LGBT paçavralarıyla donatmak dışında herhangi bir icraatları olmadı