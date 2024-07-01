https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/iletisim-baskani-altundan-kayserideki-olaylar-sonrasi-yapilan-paylasimlara-yonelik-aciklama-1085417547.html
İletişim Başkanı Altun'dan Kayseri'deki olaylar sonrası yapılan paylaşımlara yönelik açıklama
İletişim Başkanı Altun'dan Kayseri'deki olaylar sonrası yapılan paylaşımlara yönelik açıklama
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Altun "Türkiye düşmanı bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, amacına... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T21:10+0300
2024-07-01T21:10+0300
2024-07-01T21:43+0300
son dakika
fahrettin altun
suriye
provokasyon
türkiye
provakatif paylaşımlar
kayseri
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına neden olan provokasyonların yakından takip edildiğini belirtti.Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bakan-yerlikayadan-kayserideki-olaylarla-ilgili-aciklama-63-hesap-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1085417456.html
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son dakika, fahrettin altun, suriye, provokasyon, provakatif paylaşımlar, kayseri
son dakika, fahrettin altun, suriye, provokasyon, provakatif paylaşımlar, kayseri
İletişim Başkanı Altun'dan Kayseri'deki olaylar sonrası yapılan paylaşımlara yönelik açıklama
21:10 01.07.2024 (güncellendi: 21:43 01.07.2024)
İletişim Başkanı Altun "Türkiye düşmanı bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, amacına ulaşamayacaktır" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına neden olan provokasyonların yakından takip edildiğini belirtti.
Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin, kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır. Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalara destek olmak amacıyla, her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz."