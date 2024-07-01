https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/iki-kisiyi-darp-etmesi-nedeniyle-tutuklanan-kula-belediye-baskani-donmezin-ifadesi-ortaya-cikti--1085399457.html
İki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kula Belediye Başkanı Dönmez'in ifadesi ortaya çıktı
İki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kula Belediye Başkanı Dönmez'in ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İki kişiyi darp eden Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve darp edilen kişinin ifadeleri ortaya çıktı. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T11:24+0300
2024-07-01T11:24+0300
2024-07-01T11:38+0300
türkiye
kula
belediye başkanı
darp
rapor
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Birkaç gün önce makam odasında iki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in ve darbedilen kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Darbedilen müşteki H.D. ifadesinde, beraberindeki M.U. ile Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasına parke taşı ihalesine ilişkin konuşmaya gittiklerini belirtti.Görüşmede Dönmez'in M.U'dan borcunu ödemesini istediğini ileri süren H.D, şu iddialarda bulundu:'Bunu da dövün' emri vermiş Başkan Hikmet Dönmez'in kendisinden M.U.'nun kardeşi İ.U.'yu aramasını ve alacağı olan parayı hazır etmesini talep ettiğini öne süren H.D. "Telefonumun kapandığını söylemem üzerine belediye başkanı, odada bulunan belediye personeline beni göstererek 'Bunu da dövün' şeklinde talimat verdi. Belediye personeli, tekme ve yumruklarla beni yaraladı" ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı iddiaları reddetti Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise ifadesinde, müştekinin iddialarını reddederek, belediye personeline, korumasına, şoförüne kapıların kapatılması ve müştekilerin dövülmesi yönünde talimat vermediğini iddia etti. Dönmez, ifadesinde şunları anlattı:Neler yaşanmıştı? Manisa'da 27 Haziran'da hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in 'hukuki alacağı tahsil amacıyla yağma yapmak ve kasten yaralama' suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/kula-belediye-baskani-makam-odasinda-iki-kisiyi-darp-ettigi-sebebiyle-tutuklandi--1085382293.html
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kula, belediye başkanı, darp, rapor
kula, belediye başkanı, darp, rapor
İki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kula Belediye Başkanı Dönmez'in ifadesi ortaya çıktı
11:24 01.07.2024 (güncellendi: 11:38 01.07.2024)
İki kişiyi darp eden Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve darp edilen kişinin ifadeleri ortaya çıktı.
Birkaç gün önce makam odasında iki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in ve darbedilen kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Darbedilen müşteki H.D. ifadesinde, beraberindeki M.U. ile Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasına parke taşı ihalesine ilişkin konuşmaya gittiklerini belirtti.
Görüşmede Dönmez'in M.U'dan borcunu ödemesini istediğini ileri süren H.D, şu iddialarda bulundu:
"M.U. ise borcuna karşılık iki adet çek vermeyi teklif etti ancak başkan Hikmet Dönmez bunu kabul etmeyip 5 dakika içinde ödeme yapmasını talep etti. M.U. ise bunun mümkün olmadığını ifade etti. Bunun üzerine başkan, belediye personeline hitaben 'Kapıları ve kameraları kapatın, belediye binasını boşaltın' şeklinde talimat vererek makam odasına geri geldi.
Başkan ile birlikte iki erkek şahıs daha makam odasına geldi. Başkan, M.U'ya 'Bu parayı ödemeden buradan çıkamazsın' dedi. Odada bulunan belediye personeline ise M.U.'yu kastedip 'Bunu yere yatırın ve dövmeye başlayın' şeklinde talimat verdi. Odada bulunan şahıslar M.U'yu tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Daha sonrasında başkan, şahıslardan sopa getirmelerini istedi. Şahıslar, tahta sopa getirerek M.U'nun sırt tarafına ve ayaklarına vurarak yaralamaya başladılar. Sopa, yaralama esnasında kırıldı."
'Bunu da dövün' emri vermiş
Başkan Hikmet Dönmez'in kendisinden M.U.'nun kardeşi İ.U.'yu aramasını ve alacağı olan parayı hazır etmesini talep ettiğini öne süren H.D. "Telefonumun kapandığını söylemem üzerine belediye başkanı, odada bulunan belediye personeline beni göstererek 'Bunu da dövün' şeklinde talimat verdi. Belediye personeli, tekme ve yumruklarla beni yaraladı" ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı iddiaları reddetti
Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise ifadesinde, müştekinin iddialarını reddederek, belediye personeline, korumasına, şoförüne kapıların kapatılması ve müştekilerin dövülmesi yönünde talimat vermediğini iddia etti.
Dönmez, ifadesinde şunları anlattı:
"İddialar tamamen asılsızdır. Benim bir dövün emrim yoktur. M.U. ve H.D. yaralanmalarının çıkan arbede sırasında yaşanıp yaşanmadığını bilemiyorum. Olaylar benim odamda yaşanırken müdahale yalnızca söz konusu şahısları dışarıya çıkartmaya yöneliktir. Belediyede kameraların kapalı olup almadığını bilmiyordum. Olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının bulunmamasından herhangi bir mesuliyetim yoktur."
Manisa'da 27 Haziran'da hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.
Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in 'hukuki alacağı tahsil amacıyla yağma yapmak ve kasten yaralama' suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.