İki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kula Belediye Başkanı Dönmez'in ifadesi ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
09:19
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
09:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
11:10
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
11:18
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
12:10
8 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
12:24
1 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
18:08
10 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:40
2 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:16
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
19:31
8 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:50
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
20:42
5 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
21:16
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
21:30
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
21:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
21:53
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
22:03
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
22:21
3 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
22:36
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
22:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de memur sayısı tartışması
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Kabinede değişiklik olur mu?
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/iki-kisiyi-darp-etmesi-nedeniyle-tutuklanan-kula-belediye-baskani-donmezin-ifadesi-ortaya-cikti--1085399457.html
İki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kula Belediye Başkanı Dönmez'in ifadesi ortaya çıktı
İki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kula Belediye Başkanı Dönmez'in ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İki kişiyi darp eden Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve darp edilen kişinin ifadeleri ortaya çıktı. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T11:24+0300
2024-07-01T11:38+0300
türkiye
kula
belediye başkanı
darp
rapor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085382140_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_025127724c0efd04a4dfe24a853af923.jpg
Birkaç gün önce makam odasında iki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in ve darbedilen kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Darbedilen müşteki H.D. ifadesinde, beraberindeki M.U. ile Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasına parke taşı ihalesine ilişkin konuşmaya gittiklerini belirtti.Görüşmede Dönmez'in M.U'dan borcunu ödemesini istediğini ileri süren H.D, şu iddialarda bulundu:'Bunu da dövün' emri vermiş Başkan Hikmet Dönmez'in kendisinden M.U.'nun kardeşi İ.U.'yu aramasını ve alacağı olan parayı hazır etmesini talep ettiğini öne süren H.D. "Telefonumun kapandığını söylemem üzerine belediye başkanı, odada bulunan belediye personeline beni göstererek 'Bunu da dövün' şeklinde talimat verdi. Belediye personeli, tekme ve yumruklarla beni yaraladı" ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı iddiaları reddetti Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise ifadesinde, müştekinin iddialarını reddederek, belediye personeline, korumasına, şoförüne kapıların kapatılması ve müştekilerin dövülmesi yönünde talimat vermediğini iddia etti. Dönmez, ifadesinde şunları anlattı:Neler yaşanmıştı? Manisa'da 27 Haziran'da hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in 'hukuki alacağı tahsil amacıyla yağma yapmak ve kasten yaralama' suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/kula-belediye-baskani-makam-odasinda-iki-kisiyi-darp-ettigi-sebebiyle-tutuklandi--1085382293.html
türkiye
kula
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085382140_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_591a14a9a70f6258efa629c834a0261e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kula, belediye başkanı, darp, rapor
kula, belediye başkanı, darp, rapor

İki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kula Belediye Başkanı Dönmez'in ifadesi ortaya çıktı

11:24 01.07.2024 (güncellendi: 11:38 01.07.2024)
Kula belediye başkanı
Kula belediye başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
Abone ol
İki kişiyi darp eden Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve darp edilen kişinin ifadeleri ortaya çıktı.
Birkaç gün önce makam odasında iki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in ve darbedilen kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Darbedilen müşteki H.D. ifadesinde, beraberindeki M.U. ile Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasına parke taşı ihalesine ilişkin konuşmaya gittiklerini belirtti.
Görüşmede Dönmez'in M.U'dan borcunu ödemesini istediğini ileri süren H.D, şu iddialarda bulundu:

"M.U. ise borcuna karşılık iki adet çek vermeyi teklif etti ancak başkan Hikmet Dönmez bunu kabul etmeyip 5 dakika içinde ödeme yapmasını talep etti. M.U. ise bunun mümkün olmadığını ifade etti. Bunun üzerine başkan, belediye personeline hitaben 'Kapıları ve kameraları kapatın, belediye binasını boşaltın' şeklinde talimat vererek makam odasına geri geldi.

Başkan ile birlikte iki erkek şahıs daha makam odasına geldi. Başkan, M.U'ya 'Bu parayı ödemeden buradan çıkamazsın' dedi. Odada bulunan belediye personeline ise M.U.'yu kastedip 'Bunu yere yatırın ve dövmeye başlayın' şeklinde talimat verdi. Odada bulunan şahıslar M.U'yu tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Daha sonrasında başkan, şahıslardan sopa getirmelerini istedi. Şahıslar, tahta sopa getirerek M.U'nun sırt tarafına ve ayaklarına vurarak yaralamaya başladılar. Sopa, yaralama esnasında kırıldı."

'Bunu da dövün' emri vermiş

Başkan Hikmet Dönmez'in kendisinden M.U.'nun kardeşi İ.U.'yu aramasını ve alacağı olan parayı hazır etmesini talep ettiğini öne süren H.D. "Telefonumun kapandığını söylemem üzerine belediye başkanı, odada bulunan belediye personeline beni göstererek 'Bunu da dövün' şeklinde talimat verdi. Belediye personeli, tekme ve yumruklarla beni yaraladı" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı iddiaları reddetti

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise ifadesinde, müştekinin iddialarını reddederek, belediye personeline, korumasına, şoförüne kapıların kapatılması ve müştekilerin dövülmesi yönünde talimat vermediğini iddia etti.
Dönmez, ifadesinde şunları anlattı:

"İddialar tamamen asılsızdır. Benim bir dövün emrim yoktur. M.U. ve H.D. yaralanmalarının çıkan arbede sırasında yaşanıp yaşanmadığını bilemiyorum. Olaylar benim odamda yaşanırken müdahale yalnızca söz konusu şahısları dışarıya çıkartmaya yöneliktir. Belediyede kameraların kapalı olup almadığını bilmiyordum. Olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının bulunmamasından herhangi bir mesuliyetim yoktur."

Neler yaşanmıştı?

Manisa'da 27 Haziran'da hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.
Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in 'hukuki alacağı tahsil amacıyla yağma yapmak ve kasten yaralama' suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.
Kula belediye başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
TÜRKİYE
Kula Belediye Başkanı, makam odasında iki kişiyi darp ettiği sebebiyle tutuklandı
Dün, 17:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала