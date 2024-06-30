https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/kula-belediye-baskani-makam-odasinda-iki-kisiyi-darp-ettigi-sebebiyle-tutuklandi--1085382293.html

Kula Belediye Başkanı, makam odasında iki kişiyi darp ettiği sebebiyle tutuklandı

Kula Belediye Başkanı, makam odasında iki kişiyi darp ettiği sebebiyle tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kula Belediye Başkanı Dönmez, makam odasında iki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T17:20+0300

2024-06-30T17:20+0300

2024-06-30T17:20+0300

türkiye

kula

belediye başkanı

darp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085382140_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_025127724c0efd04a4dfe24a853af923.jpg

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer, bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.Ne olmuştu?Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/antalyada-orman-yangini--1085381119.html

türkiye

kula

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kula, belediye başkanı, darp