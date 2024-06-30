https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/kula-belediye-baskani-makam-odasinda-iki-kisiyi-darp-ettigi-sebebiyle-tutuklandi--1085382293.html
Kula Belediye Başkanı, makam odasında iki kişiyi darp ettiği sebebiyle tutuklandı
Kula Belediye Başkanı, makam odasında iki kişiyi darp ettiği sebebiyle tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kula Belediye Başkanı Dönmez, makam odasında iki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T17:20+0300
2024-06-30T17:20+0300
2024-06-30T17:20+0300
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belediye başkanı
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Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer, bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.Ne olmuştu?Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/antalyada-orman-yangini--1085381119.html
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kula, belediye başkanı, darp
kula, belediye başkanı, darp
Kula Belediye Başkanı, makam odasında iki kişiyi darp ettiği sebebiyle tutuklandı
Kula Belediye Başkanı Dönmez, makam odasında iki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer, bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.
Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.
Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.