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Kabine'de görev değişimi: Özhaseki yerine atanan isim belli oldu, Bakan Koca yerine Memişoğlu atandı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/hizbullah-israilin-kuzeyindeki-askeri-tesisleri-hedef-aldi-1085420294.html
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri tesisleri hedef aldı
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri tesisleri hedef aldı
Sputnik Türkiye
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde çok sayıda askeri tesisi ve binayı hedef aldığını duyururken, İsrail de Lübnan'ın güneyindeki beldelere topçu atışı... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T23:37+0300
2024-07-01T23:38+0300
israil- filistin çatışması
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lübnan
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İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapan Hizbullah, mensuplarının İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşim biriminde İsrail askerleri tarafından kullanılan bir binayı ‘uygun silahlarla’ hedef aldığını belirtti.İsrail'in kuzeyindeki Mayan Baruch bölgesinin top mermileriyle hedef alınarak doğrudan vurulduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Doviv ve Ramot Naftali yerleşim yerlerinde de İsrail askerlerinin kullandığı iki binanın uygun silahlarla hedef alınarak doğrudan vurulduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca Lübnan'a ait ve İsrail işgali altındaki Kefr Şuba tepelerindeki Es-Summaka mevkiinin de top mermileriyle hedef alındığı aktarıldı.Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde ise İsrail savaş uçaklarının Bint Cubeyl bölgesindeki Aytarun beldesine havadan karaya iki füzeyle saldırdığı ve Kefr Kella ilçesini hava saldırıları ve top atışlarıyla yeniden hedef aldığı ifade edildi.Haberde ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Ayta eş-Şaab beldesinin batı mahallesine düzenlediği hava saldırısı sonucu bir evde hasar meydana geldiği belirtildi.Öte yandan, İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberinde, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Mayan Baruch yerleşim birimine 5 füzenin atıldığının tespit edildiği aktarıldı.Haberde, olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.İsrail ordusu Lübnan harekatına mı hazırlanıyor?Alman Bild gazetesi, kaynaklarına atıfta bulunduğu haberinde, İsrail ordusunun, temmuz ayının ikinci yarısında Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı bir askeri operasyon başlatacağını yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/israilden-lubnanin-guneyine-yeni-saldiri-1085374210.html
lübnan
israil
gazze
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hizbullah, lübnan, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu
hizbullah, lübnan, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri tesisleri hedef aldı

23:37 01.07.2024 (güncellendi: 23:38 01.07.2024)
© AFP 2023 / -Lübnan'da İsrail saldırısı
Lübnan'da İsrail saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© AFP 2023 / -
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde çok sayıda askeri tesisi ve binayı hedef aldığını duyururken, İsrail de Lübnan'ın güneyindeki beldelere topçu atışı ve hava saldırıları düzenledi.
İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapan Hizbullah, mensuplarının İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşim biriminde İsrail askerleri tarafından kullanılan bir binayı ‘uygun silahlarla’ hedef aldığını belirtti.
İsrail'in kuzeyindeki Mayan Baruch bölgesinin top mermileriyle hedef alınarak doğrudan vurulduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Doviv ve Ramot Naftali yerleşim yerlerinde de İsrail askerlerinin kullandığı iki binanın uygun silahlarla hedef alınarak doğrudan vurulduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Lübnan'a ait ve İsrail işgali altındaki Kefr Şuba tepelerindeki Es-Summaka mevkiinin de top mermileriyle hedef alındığı aktarıldı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde ise İsrail savaş uçaklarının Bint Cubeyl bölgesindeki Aytarun beldesine havadan karaya iki füzeyle saldırdığı ve Kefr Kella ilçesini hava saldırıları ve top atışlarıyla yeniden hedef aldığı ifade edildi.
Haberde ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Ayta eş-Şaab beldesinin batı mahallesine düzenlediği hava saldırısı sonucu bir evde hasar meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan, İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberinde, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Mayan Baruch yerleşim birimine 5 füzenin atıldığının tespit edildiği aktarıldı.
Haberde, olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

İsrail ordusu Lübnan harekatına mı hazırlanıyor?

Alman Bild gazetesi, kaynaklarına atıfta bulunduğu haberinde, İsrail ordusunun, temmuz ayının ikinci yarısında Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı bir askeri operasyon başlatacağını yazdı.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail’den Lübnan’ın güneyine yeni saldırı
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