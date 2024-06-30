https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/israilden-lubnanin-guneyine-yeni-saldiri-1085374210.html
İsrail’den Lübnan’ın güneyine yeni saldırı
İsrail’den Lübnan’ın güneyine yeni saldırı
Sputnik Türkiye
Gazze’deki kara harekatını sürdüren İsrail ordusu, Hizbullah’la mücadele kapsamında güney Lübnan'a yeni saldırılar düzenledi. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T12:51+0300
2024-06-30T12:51+0300
2024-06-30T12:51+0300
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, gerçekleşen saldırıların hedeflerinde Şii örgüt Hizbullah'ın askeri altyapı tesisleri ve silahlı oluşumlarının üyeleri olduğu belirtilirken, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesinde bulunan askeri tesisin İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından vurulduğu eklendi.IDF, ayrıca gece boyunca İsrail Hava Kuvvetleri'nin Lübnan'ın güneyindeki Et Taybe ve Rub Selasin yerleşimleri civarındaki Hizbullah askeri altyapısına saldırı düzenlediğini de kaydetti.Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesinde bir ev ve dükkanı bombaladı, Lübnan sınırındaki Rub Selasin kasabasına topçu saldırıları düzenledi.Haberde, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kela beldesine ağır top atışlarıya saldırı düzenlendiği, Beni Hayan ve Merkeba beldelerine düzenlenen bombalı saldırılar nedeniyle yangın çıktığı ifade edildi.Gece geç saatlerde Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bulunan El-Mutille mevzisindeki casus ekipmanlarının, uygun silahlarla hedef alınarak imha edildiği bildirilmişti.İşgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına alındıFilistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus, El Halil, Tulkerim ve Kudüs kentlerinde baskınlar düzenlediği belirtildi.Bu baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinlinin gözaltına alındığı, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının ise 9 bin 450'ye ulaştığı aktarıldı.İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlileri ve ailelerini darbettiği, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/kik-israilin-bati-seriada-genisleme-planini-kinadi-1085366869.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, lübnan, hizbullah
İsrail’den Lübnan’ın güneyine yeni saldırı
Gazze’deki kara harekatını sürdüren İsrail ordusu, Hizbullah’la mücadele kapsamında güney Lübnan'a yeni saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, gerçekleşen saldırıların hedeflerinde Şii örgüt Hizbullah'ın askeri altyapı tesisleri ve silahlı oluşumlarının üyeleri olduğu belirtilirken, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesinde bulunan askeri tesisin İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından vurulduğu eklendi.
IDF, ayrıca gece boyunca İsrail Hava Kuvvetleri'nin Lübnan'ın güneyindeki Et Taybe ve Rub Selasin yerleşimleri civarındaki Hizbullah askeri altyapısına saldırı düzenlediğini de kaydetti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesinde bir ev ve dükkanı bombaladı, Lübnan sınırındaki Rub Selasin kasabasına topçu saldırıları düzenledi.
Haberde, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kela beldesine ağır top atışlarıya saldırı düzenlendiği, Beni Hayan ve Merkeba beldelerine düzenlenen bombalı saldırılar nedeniyle yangın çıktığı ifade edildi.
Gece geç saatlerde Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bulunan El-Mutille mevzisindeki casus ekipmanlarının, uygun silahlarla hedef alınarak imha edildiği bildirilmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına alındı
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus, El Halil, Tulkerim ve Kudüs kentlerinde baskınlar düzenlediği belirtildi.
Bu baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinlinin gözaltına alındığı, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının ise 9 bin 450'ye ulaştığı aktarıldı.
İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlileri ve ailelerini darbettiği, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.