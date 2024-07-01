https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/galatasaraydan-tarihe-gececek-transfer-hamlesi-batshuayiyi-duyurmaya-hazirlaniyor--1085405807.html

Galatasaray'dan 'tarihe geçecek' transfer hamlesi: Batshuayi'yi duyurmaya hazırlanıyor

Galatasaray'dan 'tarihe geçecek' transfer hamlesi: Batshuayi'yi duyurmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Galatasaray, transfer sezonuna Fenerbahçe'de oynamış Belçikalı yıldız Michy Batshuayi kadrosuna katmakla başlayabilir. 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T13:56+0300

2024-07-01T13:56+0300

2024-07-01T14:09+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray sk

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Son şampiyon Galatasaray, sezonun ilk transferini duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Michy Batshuayi’yi kadrosuna katacak. Belçikalı golcünün Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a geldiği bildirildi.Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla 75 maçta 44 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Türkiye kariyerine Beşiktaş’ta başlayan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a transfer olması halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen ilk yabancı futbolcu olacak.Üç büyük kulübün formasını giyen ilk yabancı futbolcu olacakDaha önce bu üç kulübün formalarını giyen 10 futbolcu arasında Refik Osman Top, Ali Soydan, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Mehmet Yozgatlı, Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Mehmet Topal bulunuyor.

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fenerbahçe, galatasaray sk