https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/fransada-secim-heyecani-ilk-turu-asiri-sag-kazandi-1085387766.html
Fransa'da seçim heyecanı: İlk turu Ulusal Birlik kazandı
Fransa'da seçim heyecanı: İlk turu Ulusal Birlik kazandı
Sputnik Türkiye
Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T21:25+0300
2024-06-30T21:25+0300
2024-06-30T21:38+0300
dünya
fransa
seçim
sağ
aşırı sağ
aşırı sağ
marine le pen
jean marie le pen
jean-marie le pen
emmanuel macron
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085387823_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af5384afb9f59c09eba3268bd5b12aac.jpg
Fransa'da 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Meclis'te temsil edecek 577 milletvekilini belirledikleri seçimlerin ilk turu devam ediyor.Ülkenin ana kara topraklarında sandıklar yerel saatle 18.00'de, başkent Paris dahil büyük kentlerde 20.00'de kapandı.Erken genel seçimin ilk turunda "Ulusal Birlik" yüzde 34, sol partilerin ittifakı "Yeni Halk Cephesi" yüzde 29, Cumhurbaşkanı Macron'u destekleyen merkez blok yüzde 21 oy aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/fransada-erken-genel-secimler-basladi-1085367620.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085387823_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_962456ee0524c3fdc06d63a3d8ccb86e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, seçim, sağ, aşırı sağ, aşırı sağ, marine le pen, jean marie le pen, jean-marie le pen, emmanuel macron
fransa, seçim, sağ, aşırı sağ, aşırı sağ, marine le pen, jean marie le pen, jean-marie le pen, emmanuel macron
Fransa'da seçim heyecanı: İlk turu Ulusal Birlik kazandı
21:25 30.06.2024 (güncellendi: 21:38 30.06.2024)
Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor.
Fransa'da 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Meclis'te temsil edecek 577 milletvekilini belirledikleri seçimlerin ilk turu devam ediyor.
Ülkenin ana kara topraklarında sandıklar yerel saatle 18.00'de, başkent Paris dahil büyük kentlerde 20.00'de kapandı.
Erken genel seçimin ilk turunda "Ulusal Birlik" yüzde 34, sol partilerin ittifakı "Yeni Halk Cephesi" yüzde 29, Cumhurbaşkanı Macron'u destekleyen merkez blok yüzde 21 oy aldı.