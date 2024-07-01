https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/fin-parlamentosundan-onay-abd-finlandiyadaki-15-askeri-usse-erisim-saglayacak-1085410230.html
Fin parlamentosundan onay: ABD, Finlandiya'daki 15 askeri üsse erişim sağlayacak
Fin parlamentosundan onay: ABD, Finlandiya'daki 15 askeri üsse erişim sağlayacak
Sputnik Türkiye
Finlandiya parlamentosu, ABD ile imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması'nı onayladı. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T15:29+0300
2024-07-01T15:29+0300
2024-07-01T15:29+0300
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askeri faaliyet
savunma
işbirliği anlaşması
askeri işbirliği anlaşması
rusya
vladimir putin
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Finlandiya'da milletvekilleri, ABD ile imzalanan ve Washington'a 15 askeri üsse erişim de dahil askeri alanda çeşitli imkanlar sunan Savunma İşbirliği Anlaşması'nı yapılan oylama sonucunda kabul etti.Finlandiya yıllardır sürdürdüğü tarafsızlık politikasını terk ederek Nisan 2023'te NATO'ya katılmıştı. Hemen ardından ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması müzakere etmeye başlamış ve Aralık ayında bu anlaşmayı imzalamıştı.Savunma İşbirliği Anlaşması, Amerikan ordusuna Finlandiya'daki 15 üsse erişim hakkı tanıyor ve Finlandiya topraklarında askeri teçhizat ile malzemelerin konuşlandırılmasının yanı sıra ABD uçak, gemi ve araçlarının serbest dolaşımına da izin veriyor. ABD ordusu mensupları ve kullandıkları tesisler de özel yasal korumalara da sahip olacak.Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandığında Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen bunun 'dünyanın en büyük askeri gücünden bizi savunacaklarına dair bir garanti' olduğunu dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki'nin daha önce Moskova ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bölgesel ya da başka bir anlaşmazlığı olmadığını ancak yine de ABD liderliğindeki bloğun yanında yer almayı seçtiğini söyleyerek, "Hiçbir sorun yoktu ancak şimdi olacak. Leningrad Askeri Bölgesi'ni kuracağız ve bazı askeri birlikleri orada yoğunlaştıracağız" cümlelerini dile getirmişti.Finlandiya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Washington ile yapılan askeri işbirliği anlaşmasının Helsinki'nin egemenliğini sınırladığını ve bu nedenle anlaşmanın onaylanması için parlamentoda üçte iki çoğunluğun sağlanması gerektiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/kremlinden-le-penin-kazandigi-zafere-iliskin-degerlendirme-avrupadaki-egilimleri-yansitiyor-1085407830.html
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finlandiya, abd, askeri üs, askeri faaliyet, savunma, işbirliği anlaşması, askeri işbirliği anlaşması, rusya, vladimir putin
finlandiya, abd, askeri üs, askeri faaliyet, savunma, işbirliği anlaşması, askeri işbirliği anlaşması, rusya, vladimir putin
Fin parlamentosundan onay: ABD, Finlandiya'daki 15 askeri üsse erişim sağlayacak
Finlandiya parlamentosu, ABD ile imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması'nı onayladı.
Finlandiya'da milletvekilleri, ABD ile imzalanan ve Washington'a 15 askeri üsse erişim de dahil askeri alanda çeşitli imkanlar sunan Savunma İşbirliği Anlaşması'nı yapılan oylama sonucunda kabul etti.
Finlandiya yıllardır sürdürdüğü tarafsızlık politikasını terk ederek Nisan 2023'te NATO'ya katılmıştı. Hemen ardından ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması müzakere etmeye başlamış ve Aralık ayında bu anlaşmayı imzalamıştı.
Savunma İşbirliği Anlaşması, Amerikan ordusuna Finlandiya'daki 15 üsse erişim hakkı tanıyor ve Finlandiya topraklarında askeri teçhizat ile malzemelerin konuşlandırılmasının yanı sıra ABD uçak, gemi ve araçlarının serbest dolaşımına da izin veriyor. ABD ordusu mensupları ve kullandıkları tesisler de özel yasal korumalara da sahip olacak.
Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandığında Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen bunun 'dünyanın en büyük askeri gücünden bizi savunacaklarına dair bir garanti' olduğunu dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki'nin daha önce Moskova ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bölgesel ya da başka bir anlaşmazlığı olmadığını ancak yine de ABD liderliğindeki bloğun yanında yer almayı seçtiğini söyleyerek, "Hiçbir sorun yoktu ancak şimdi olacak. Leningrad Askeri Bölgesi'ni kuracağız ve bazı askeri birlikleri orada yoğunlaştıracağız" cümlelerini dile getirmişti.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Washington ile yapılan askeri işbirliği anlaşmasının Helsinki'nin egemenliğini sınırladığını ve bu nedenle anlaşmanın onaylanması için parlamentoda üçte iki çoğunluğun sağlanması gerektiğini bildirmişti.