https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/fenerbahcenin-efsane-oyunculari-tuncay-sanli-ve-anelka-umraniyesporda-bulustu-1085408569.html

Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları Tuncay Şanlı ve Anelka, Ümraniyespor'da buluştu

Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları Tuncay Şanlı ve Anelka, Ümraniyespor'da buluştu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı, Anelka'nın CEO'su olduğu Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevini yürütecek. 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T15:27+0300

2024-07-01T15:27+0300

2024-07-01T15:27+0300

spor

nicolas anelka

tuncay şanlı

ümraniyespor

fenerbahçe

teknik direktör

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Trendyol 1. Lig'in İstanbul temsilcilerinden Ümraniyespor, yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı ile sözleşme imzaladı. Ümraniye'deki kulüp binasında Tuncay Şanlı için imza töreni düzenlendi. Törene, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın ve kulüp Üst Yöneticisi (CEO) Nicolas Anelka da katıldı.İmza töreninde açıklamalarda bulunan Şanlı, "Sakaryaspor'u çalıştırdıktan sonra dinlenmek istiyordum ama başkanla konuştuktan sonra fikrim değişti. Burada Anelka'nın da olması beni heyecanlandırdı. Başkanın anlattıkları projeler ve Türk futbolu adına bazı şeylerin değişmesi adına buradayım. Sahada mücadele eden, keyif veren bir takım olacağını söyleyebilirim." dedi.Yeni teknik direktörün imza töreninde konuşan Ömür Aydın ise "Uzun bir süredir Anelka ile kulübün kapılarını dünyaya açabilmesi için yoğun bir çalışma verdik. Teknik direktör konusunda da fikir birliğine vardık ve Tuncay Şanlı da bizimle aynı ideallere sahip olduğunu söyledi." diye konuştu.'Hoş geldin Tuncay' Yeni teknik direktörü tanıtmak için bir araya geldiklerini belirten Anelka, "Herkes zaten onu çok iyi tanıyor. Futbol ikonuydu ve benim arkadaşımdı. Birlikte oynadık ve bugün artık bizim teknik direktörümüz. Bol şans diliyorum. Kulübümüzde başarılar diliyorum. Hoş geldin Tuncay." ifadelerini kullandı.

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nicolas anelka, tuncay şanlı, ümraniyespor, fenerbahçe, teknik direktör, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)