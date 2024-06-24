https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/trabzonspor-eski-fenerbahceli-yildiz-ile-gorustugunu-resmi-olarak-kapa-bildirdi--1085154388.html

Trabzonspor, eski Fenerbahçeli yıldız ile görüştüğünü resmi olarak KAP'a bildirdi

Trabzonspor, eski Fenerbahçeli yıldız ile görüştüğünü resmi olarak KAP'a bildirdi

Sputnik Türkiye

Trabzonspor, şu an Hull City'de oynayan eski Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı renklerine bağlamak için son aşamaya geldi. 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T09:50+0300

2024-06-24T09:50+0300

2024-06-24T09:50+0300

spor

ozan tufan

trabzonspor

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Trabzonspor, yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo - Mavilierin bu mevkiye yaptığı son transfer ise daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor formalarını da giyen Ozan Tufan oldu.Trabzonspor, Kamu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada Ozan Tufan için Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ekibiyle görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. Bordo - Mavililerden KAP’a yapılan açıklamada, “Hull City'nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” denildi.Buna ek olarak Trabzonspor, Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram ve Denis Draguş'u da KAP'a bildirdi. Ozan Tufan'ın kariyeriTürk Milli Oyuncu Ozan Tufan Türkiye’de Bursaspor alt yapısından yetişti. Ardından 2015 yılında o dönem rekor bir transfer ücreti olan 7 Milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye imza attı. 2019 yılında Alanyaspor’a kiralanan sonrasında Sarı Lacivertlilere geri dönen, U21 takımına gönderilen Ozan Tufan, 2021 yılında 1 Milyon Euro’ya İngiliz ekibi Watford’a kiralandı.Ozan son olarak 2022 yılında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’e 3 Milyon Euro karşılığında bonservisiyle verilmişti. Championship ekibi Hull City ile geçen sezon 40 maçta 2 bin 187 dakika süre alan Ozan Tufan 10 gol 2 asiste imza atmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/macar-futbolcu-mac-esnasinda-bayildi-takim-arkadaslari-oyuncunun-etrafina-battaniye-cekti-1085153616.html

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ozan tufan, trabzonspor, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)