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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eylem Tok adımı: Türkiye'ye iade edilecek mi?
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eylem Tok adımı: Türkiye'ye iade edilecek mi?
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi savcılığına Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesi için yazı gönderildi. Bakanlık, iki... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T20:15+0300
2024-06-27T20:15+0300
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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan adım geldi. Bakanlık, Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi için savcılığa yazı gönderdi. Mahkeme dosyasında yer alan yazıda, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Hükümeti'nden gayrı resmi olarak alınan yeni bilgilere dayanarak Eylem Tok'un iadesiyle ilgili 2 suçun da ABD ile Türkiye arasındaki ikili iade anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını tespit etti” ifadeleri yer aldı.'Yeni bilgiler, Türkiye'nin iade talebini güçlendirdi'Açıklamada, “Başlangıçta bakanlık yalnızca suçluyu koruma suçlamasının mahkemeye iletilmesi gerektiğini değerlendiriyordu. Ancak, Türkiye'nin sunduğu yeni bilgiler, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme suçunun da değerlendirilmek üzere mahkemeye aktarılması gerektiğini gösterdi. Bu yeni bilgiler, Türkiye'nin iade talebini güçlendirdi ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu suçları iade anlaşması kapsamında değerlendirmesine yol açtı” denildi.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eylem Tok'un yargılandığı John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi Savcısı Kristin Kearney’e hitaben dosyaya eklenen yazıda, Türkiye'nin yeni bilgileri diplomatik kanaldan Bakanlığa sunmasının ardından Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye'nin orijinal talebindeki her 2 suçun da iade anlaşması çerçevesinde olduğunu belirten yeni bir deklarasyon imzalamayı öngördüğü belirtildi.İade sürecinin hızlanması bekleniyorBu deklarasyon, Türkiye'nin iade talebine dair sürecin hızlandırılmasını amaçlıyor. Türkiye tarafından Eylem Tok'un iadesini talep ederken öne sürülen iki ana suç olan “suçluyu koruma ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme”nin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iade anlaşması çerçevesinde kabul edilmesi ise iade ihtimalini artırıyor.Ne olmuştu?İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Türkiye, geçtiğimiz ay anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.
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abd dışişleri bakanlığı'nın iade talebi, eylem tok iadesi, john joseph moakley boston federal mahkemesi, türkiye'nin iade talebi, suçluyu koruma suçu, delilleri yok etme suçu, türkiye'nin diplomatik bilgileri, eylem tokun iade süreci, iade anlaşması çerçevesinde suçlar, timur cihantimur olayı, istanbul'da kaza sonucu ölüm, ehliyetsiz sürücü suçlaması, mısır'a kaçırma, abd'ye kaçırma, kırmızı bülten, polis operasyonu, eylem tok ve timur cihantimur yakalanması, kırmızı bültenle arananlar
abd dışişleri bakanlığı'nın iade talebi, eylem tok iadesi, john joseph moakley boston federal mahkemesi, türkiye'nin iade talebi, suçluyu koruma suçu, delilleri yok etme suçu, türkiye'nin diplomatik bilgileri, eylem tokun iade süreci, iade anlaşması çerçevesinde suçlar, timur cihantimur olayı, istanbul'da kaza sonucu ölüm, ehliyetsiz sürücü suçlaması, mısır'a kaçırma, abd'ye kaçırma, kırmızı bülten, polis operasyonu, eylem tok ve timur cihantimur yakalanması, kırmızı bültenle arananlar

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eylem Tok adımı: Türkiye'ye iade edilecek mi?

20:15 27.06.2024
eylem tok
eylem tok - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi savcılığına Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesi için yazı gönderildi. Bakanlık, iki ülke arasındaki iade anlaşmasını temellendirerek Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi yönünde görüş bildirdi.
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan adım geldi.
Bakanlık, Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi için savcılığa yazı gönderdi. Mahkeme dosyasında yer alan yazıda, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Hükümeti'nden gayrı resmi olarak alınan yeni bilgilere dayanarak Eylem Tok'un iadesiyle ilgili 2 suçun da ABD ile Türkiye arasındaki ikili iade anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını tespit etti” ifadeleri yer aldı.

'Yeni bilgiler, Türkiye'nin iade talebini güçlendirdi'

Açıklamada, “Başlangıçta bakanlık yalnızca suçluyu koruma suçlamasının mahkemeye iletilmesi gerektiğini değerlendiriyordu. Ancak, Türkiye'nin sunduğu yeni bilgiler, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme suçunun da değerlendirilmek üzere mahkemeye aktarılması gerektiğini gösterdi. Bu yeni bilgiler, Türkiye'nin iade talebini güçlendirdi ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu suçları iade anlaşması kapsamında değerlendirmesine yol açtı” denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eylem Tok'un yargılandığı John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi Savcısı Kristin Kearney’e hitaben dosyaya eklenen yazıda, Türkiye'nin yeni bilgileri diplomatik kanaldan Bakanlığa sunmasının ardından Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye'nin orijinal talebindeki her 2 suçun da iade anlaşması çerçevesinde olduğunu belirten yeni bir deklarasyon imzalamayı öngördüğü belirtildi.

İade sürecinin hızlanması bekleniyor

Bu deklarasyon, Türkiye'nin iade talebine dair sürecin hızlandırılmasını amaçlıyor. Türkiye tarafından Eylem Tok'un iadesini talep ederken öne sürülen iki ana suç olan “suçluyu koruma ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme”nin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iade anlaşması çerçevesinde kabul edilmesi ise iade ihtimalini artırıyor.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.
Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.
Türkiye, geçtiğimiz ay anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.
Timur Cihantimur - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
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Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un yakalanma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
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