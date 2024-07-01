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A Milli Futbol Takımı Avusturya karşısına çıkıyor: 2 futbolcu cezalı, 10 futbolcu ceza sınırında
A Milli Futbol Takımı Avusturya karşısına çıkıyor: 2 futbolcu cezalı, 10 futbolcu ceza sınırında
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.Portekizli hakemAvusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak.Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.Çalhanoğlu yokA Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin, yarınki maçta forma giyemeyecek.Cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.10 futbolcu ceza sınırındaA Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.Avusturya-Türkiye maçı ne zaman?Türkiye-Avusturya maçı, 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak.Mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
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avusturya-türkiye maçı ne zaman?,çekya türkiye maçı kaç kart gördü?,türkiye avusturya maçı nereden izlenir?,türkiye avusturya maçı saat kaçta,türkiye avusturya maçı hangi kanalda,türkiye avusturya maçı izle,euo 2024 günün maçları,bugün hangi maçlar var,avrupa maçları,bugün avrupa maçları,türkiye maçı ne zaman,türkiye maçı saat kaçta

A Milli Futbol Takımı Avusturya karşısına çıkıyor: 2 futbolcu cezalı, 10 futbolcu ceza sınırında

12:32 01.07.2024
© AA / Halil SağırkayaA Milli Futbol Takımı
A Milli Futbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© AA / Halil Sağırkaya
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

Portekizli hakem

Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak.

Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

Çalhanoğlu yok

A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.

Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

10 futbolcu ceza sınırında

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Avusturya-Türkiye maçı ne zaman?

Türkiye-Avusturya maçı, 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak.

Mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde İspanya ile Gürcistan, Köln Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İspanya oyuncuları Lamine Yamal (19) ve Nico Williams (17), attıkları golü kutladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
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