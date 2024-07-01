https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/elestirenlere-tepkisi-sert-oldu-hulya-avsar-meryem-uzerli-icin-aciklama-yapti-1085392109.html
Eleştirenlere tepkisi sert oldu: Hülya Avşar Meryem Uzerli için açıklama yaptı
Eleştirenlere tepkisi sert oldu: Hülya Avşar Meryem Uzerli için açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın sosyal medya kanalındaki programa konuk oldu ve özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Programda Avşar'ın... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T06:55+0300
2024-07-01T06:55+0300
2024-07-01T06:55+0300
yaşam
meryem uzerli
hülya avşar
tartışma
eleştiri
tepki
youtube
fatih altaylı
evlilik
evlilik teklifi
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Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle tanınan Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın programında evlilikle ilgili sorularla karşılaştı. Hülya Avşar'ın, "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle" sorusu büyük tepki topladı. Uzerli, bu soruya "O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak" şeklinde yanıt verdi.Hülya Avşar'dan açıklama: Programın ardından sosyal medyada birçok eleştiri alan Hülya Avşar, Instagram hesabından bir açıklama yaparak, "Amanın de amanın şu üç dört gündür TT’ler mi olmuşuz, trend videolara mı girmişiz, ekip olarak çok teşekkür ederiz. Sanırım sohbetin altındaki yorumlarında faydası vardır, özellikle sevimsiz olan yorumlar. Duyarlılığınızı anlamaya çalışıyorum fakat ben ve konuğum sohbetimizden çok keyif aldık hatta Meryem’e sohbeti önceden gönderip onayını alacak kadar özen gösterdik ve aldığımız teşekkürler doğrultusunda yayına girdik" dedi.Fatih Altaylı'nın programında da gündeme geldiHülya Avşar’ın programı sonrası, Meryem Uzerli, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu ve burada da benzer sorularla karşılaştı. Avşar, Altaylı'nın "Hülya Avşar seni kıskanacak" sözlerine, "Yooo kıskanmadım ama bu kadar hoş olmasını beklemiyordum. Çok hoşlaşmış" yanıtını verdi.Meryem Uzerli kimdir?Meryem Uzerli, Türkiye'de ve Almanya'da dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile dünya çapında tanınan Uzerli, birçok ödül kazandı. İki çocuk annesi olan Meryem Uzerli'nin tam adı Meryem Sarah Uzerli'dir.
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Eleştirenlere tepkisi sert oldu: Hülya Avşar Meryem Uzerli için açıklama yaptı
Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın sosyal medya kanalındaki programa konuk oldu ve özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Programda Avşar'ın yönelttiği sorular ve Uzerli'nin yanıtları sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Hülya Avşar Meryem Uzerli röportajı için son açıklama da geldi.
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle tanınan Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın programında evlilikle ilgili sorularla karşılaştı. Hülya Avşar'ın, "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle" sorusu büyük tepki topladı. Uzerli, bu soruya "O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak" şeklinde yanıt verdi.
Hülya Avşar'dan açıklama:
Programın ardından sosyal medyada birçok eleştiri alan Hülya Avşar, Instagram hesabından bir açıklama yaparak, "Amanın de amanın şu üç dört gündür TT’ler mi olmuşuz, trend videolara mı girmişiz, ekip olarak çok teşekkür ederiz. Sanırım sohbetin altındaki yorumlarında faydası vardır, özellikle sevimsiz olan yorumlar. Duyarlılığınızı anlamaya çalışıyorum fakat ben ve konuğum sohbetimizden çok keyif aldık hatta Meryem’e sohbeti önceden gönderip onayını alacak kadar özen gösterdik ve aldığımız teşekkürler doğrultusunda yayına girdik" dedi.
Fatih Altaylı'nın programında da gündeme geldi
Hülya Avşar’ın programı sonrası, Meryem Uzerli, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu ve burada da benzer sorularla karşılaştı. Avşar, Altaylı'nın "Hülya Avşar seni kıskanacak" sözlerine, "Yooo kıskanmadım ama bu kadar hoş olmasını beklemiyordum. Çok hoşlaşmış" yanıtını verdi.
Meryem Uzerli, Türkiye'de ve Almanya'da dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile dünya çapında tanınan Uzerli, birçok ödül kazandı. İki çocuk annesi olan Meryem Uzerli'nin tam adı Meryem Sarah Uzerli'dir.