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'Eczane' isimli alışveriş sitelerine dikkat: Yüz yıkama jelinin içinden çıktı, sağlığı tehdit ediyor
'Eczane' isimli alışveriş sitelerine dikkat: Yüz yıkama jelinin içinden çıktı, sağlığı tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Eczacılar, eczane ismini kullanan alışveriş sitelerinin eczanelere ait olmadığını ve internette birçok sahte sağlık ürününün satıldığını belirtti. Sahte bir... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T12:50+0300
2024-07-01T12:50+0300
yaşam
jel
temizlik benim işim
deterjan pazarı
yüz
eczane
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Sahte ürünler, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu yaptığı açıklamada, sahte kozmetik ürünleri ile gıda takviyelerinin gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği ve yol açtıkları sağlık risklerine ilişkin bilgileri paylaştı.Söz konusu sahte ürünlerin internet üzerinden satıldığına, tüketicilerin "ucuz" olduğu düşüncesiyle buradaki satış kanallarına yöneldiğine dikkati çeken Abbasoğlu, hiçbir denetimi olmayan bu ürünlerin ciddi yan etkilere yol açabildiğini vurguladı.Abbasoğlu, birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerin Sağlık Bakanlığının rutin denetimlerine tabi olduğunu anımsatarak, "Sağlık ürünleri, üretiminden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda İlaç Takip Sistemi ve Ürün Takip Sistemi üzerinden izleniyor. Bu sistemler üzerinden ürünün son kullanım tarihi, orijinalliği, saklama koşulları gibi birçok kriteri Sağlık Bakanlığı ve bizler takip edebiliyoruz. İnternetten alınan ürünlerde bu aşamaların hiçbiri denetime tabi değil." diye konuştu.Söz konusu ürünlerin tedarik zincirinde de aksamalar olduğunu anlatan Abbasoğlu, "Örneğin bu dönemlerde internetten sipariş edilen ürünler ciddi sıcağa da maruz kalıyor. Hangi koşullarda taşındığı, alıcıya ne şekilde ulaştığı belli değil. Bu tedarik zinciri aksadığı için ürünün bozulması ve bundan kaynaklı yan etkilerin oluşması da gayet doğal." ifadesini kullandı.'Eczane isimli ama eczane değil'Abbasoğlu, sağlık ürünlerinin internette "eczane" isimli firmalarca, çeşitli alışveriş platformlarında satıldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:Bulaşık deterjanı çıktıSahte bir sağlık ürünü ile gerçeğinin ayırt edilmesinin çok zor olduğunu, en doğru sonucun analizle tespit edildiğini dile getiren Abbasoğlu, şunları kaydetti:
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jel, temizlik benim işim, deterjan pazarı , yüz, eczane
jel, temizlik benim işim, deterjan pazarı , yüz, eczane

'Eczane' isimli alışveriş sitelerine dikkat: Yüz yıkama jelinin içinden çıktı, sağlığı tehdit ediyor

12:50 01.07.2024
© AP Photo / MARCIO JOSE SANCHEZCilt Bakımı (Temsili görsel)
Cilt Bakımı (Temsili görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / MARCIO JOSE SANCHEZ
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Eczacılar, eczane ismini kullanan alışveriş sitelerinin eczanelere ait olmadığını ve internette birçok sahte sağlık ürününün satıldığını belirtti. Sahte bir sağlık ürünü ile gerçeğinin ayırt edilmesinin çok zor olduğunun altını çizen uzmanlar, yüz yıkama jelinin içerisinde bulaşık deterjanı dile getirdi.
Sahte ürünler, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu yaptığı açıklamada, sahte kozmetik ürünleri ile gıda takviyelerinin gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği ve yol açtıkları sağlık risklerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Söz konusu sahte ürünlerin internet üzerinden satıldığına, tüketicilerin "ucuz" olduğu düşüncesiyle buradaki satış kanallarına yöneldiğine dikkati çeken Abbasoğlu, hiçbir denetimi olmayan bu ürünlerin ciddi yan etkilere yol açabildiğini vurguladı.

Abbasoğlu, birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerin Sağlık Bakanlığının rutin denetimlerine tabi olduğunu anımsatarak, "Sağlık ürünleri, üretiminden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda İlaç Takip Sistemi ve Ürün Takip Sistemi üzerinden izleniyor. Bu sistemler üzerinden ürünün son kullanım tarihi, orijinalliği, saklama koşulları gibi birçok kriteri Sağlık Bakanlığı ve bizler takip edebiliyoruz. İnternetten alınan ürünlerde bu aşamaların hiçbiri denetime tabi değil." diye konuştu.
Söz konusu ürünlerin tedarik zincirinde de aksamalar olduğunu anlatan Abbasoğlu, "Örneğin bu dönemlerde internetten sipariş edilen ürünler ciddi sıcağa da maruz kalıyor. Hangi koşullarda taşındığı, alıcıya ne şekilde ulaştığı belli değil. Bu tedarik zinciri aksadığı için ürünün bozulması ve bundan kaynaklı yan etkilerin oluşması da gayet doğal." ifadesini kullandı.

'Eczane isimli ama eczane değil'

Abbasoğlu, sağlık ürünlerinin internette "eczane" isimli firmalarca, çeşitli alışveriş platformlarında satıldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:
"Sonunda 'eczane' ifadesi olan internet sitelerinin aslında hiçbiri eczanelere ait değil. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca eczanelerin internet sitesi açması yasak. Dolayısıyla oralarda halkımızın gördüğü, sonu 'eczane' ile biten hiçbir platform aslında bir eczaneye ait değil. Yani burada bir kandırmaca var. Zaten bizim de en büyük mücadelemiz bununla. 'Eczane' ismini, eczanenin güvenilirliğini, tedarik zinciri ile ilgili konumunu internette kullanıyorlar."

Bulaşık deterjanı çıktı

Sahte bir sağlık ürünü ile gerçeğinin ayırt edilmesinin çok zor olduğunu, en doğru sonucun analizle tespit edildiğini dile getiren Abbasoğlu, şunları kaydetti:
"Sahte ürünle orijinalini ayırt etmek gerçekten çok zor. Taklidini o kadar iyi yapıyorlar ki gözle görülebilir çok ince detaylar kalıyor. Geçenlerde, çok bilinen, ünlü bir dermokozmetik firmasının bir temsilcisi, bir yüz yıkama jelinin orijinali ve sahtesini getirip bana hangisinin sahte olduğunu sordu. Ürünü 5-6 dakika inceledim, ince detayları bilmiyorsanız birbirinden ayırt etmek gerçekten çok zor. Keza firma ürünü analize göndermiş ve o analizde yüz yıkama jelinin içerisinde bulaşık deterjanı çıkmış. Sonuç olarak sahte ürünler halkın sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu tip ürünler piyasada giderek çoğalıyor, buna karşı tedbirli olunması gerekiyor. En güvenilir yöntem de bu tip ürünleri eczanelerden temin etmek. Eczaneden aldığınız ürün asla ve asla sahte olmaz."
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