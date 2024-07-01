https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/eczane-isimli-alisveris-sitelerine-dikkat-yuz-yikama-jelinin-icinden-cikti-sagligi-tehdit-ediyor-1085404510.html

'Eczane' isimli alışveriş sitelerine dikkat: Yüz yıkama jelinin içinden çıktı, sağlığı tehdit ediyor

'Eczane' isimli alışveriş sitelerine dikkat: Yüz yıkama jelinin içinden çıktı, sağlığı tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Eczacılar, eczane ismini kullanan alışveriş sitelerinin eczanelere ait olmadığını ve internette birçok sahte sağlık ürününün satıldığını belirtti. Sahte bir... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T12:50+0300

2024-07-01T12:50+0300

2024-07-01T12:50+0300

yaşam

jel

temizlik benim işim

deterjan pazarı

yüz

eczane

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Sahte ürünler, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu yaptığı açıklamada, sahte kozmetik ürünleri ile gıda takviyelerinin gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği ve yol açtıkları sağlık risklerine ilişkin bilgileri paylaştı.Söz konusu sahte ürünlerin internet üzerinden satıldığına, tüketicilerin "ucuz" olduğu düşüncesiyle buradaki satış kanallarına yöneldiğine dikkati çeken Abbasoğlu, hiçbir denetimi olmayan bu ürünlerin ciddi yan etkilere yol açabildiğini vurguladı.Abbasoğlu, birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerin Sağlık Bakanlığının rutin denetimlerine tabi olduğunu anımsatarak, "Sağlık ürünleri, üretiminden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda İlaç Takip Sistemi ve Ürün Takip Sistemi üzerinden izleniyor. Bu sistemler üzerinden ürünün son kullanım tarihi, orijinalliği, saklama koşulları gibi birçok kriteri Sağlık Bakanlığı ve bizler takip edebiliyoruz. İnternetten alınan ürünlerde bu aşamaların hiçbiri denetime tabi değil." diye konuştu.Söz konusu ürünlerin tedarik zincirinde de aksamalar olduğunu anlatan Abbasoğlu, "Örneğin bu dönemlerde internetten sipariş edilen ürünler ciddi sıcağa da maruz kalıyor. Hangi koşullarda taşındığı, alıcıya ne şekilde ulaştığı belli değil. Bu tedarik zinciri aksadığı için ürünün bozulması ve bundan kaynaklı yan etkilerin oluşması da gayet doğal." ifadesini kullandı.'Eczane isimli ama eczane değil'Abbasoğlu, sağlık ürünlerinin internette "eczane" isimli firmalarca, çeşitli alışveriş platformlarında satıldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:Bulaşık deterjanı çıktıSahte bir sağlık ürünü ile gerçeğinin ayırt edilmesinin çok zor olduğunu, en doğru sonucun analizle tespit edildiğini dile getiren Abbasoğlu, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

jel, temizlik benim işim, deterjan pazarı , yüz, eczane