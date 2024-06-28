https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/arastirma-yunlu-mamutlarin-nesli-genetik-olmayan-sebeplerle-tukendi-1085337099.html
Araştırma: Yünlü mamutların nesli 'genetik olmayan' sebeplerle tükendi
Araştırma: Yünlü mamutların nesli 'genetik olmayan' sebeplerle tükendi
Sputnik Türkiye
Araştırmacılar, yünlü mamutların neslinin yaklaşık 4 bin yıl önce "genetik olmayan" sebeplerle tükendiğini öne sürdü. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T21:33+0300
2024-06-28T21:33+0300
2024-06-28T21:33+0300
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soy tükenmesi
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"Cell" dergisinde yayımlanan araştırmada, Latince adı "mammuthus primigenius" olan yünlü mamutların neslinin tükenme sebepleri araştırıldı.Araştırmada, yaklaşık 10 bin yıl önce Vrangel Adası'nda mahsur kalan ve 4 bin yıl önce de nesli tükenen yünlü mamutların yok olma sebebinin bilinenin aksine "soy içi üremeye bağlı" olmadığı belirtildi. Bilgisayar yoluyla 21 yünlü mamutun genlerini inceleyen araştırmacılar, mamutların "soy içi üremeyle çoğaldığını" belirledi.Araştırmacılardan Love Dalen, "Artık genetik nedenlerle soylarının tükendiği fikrini reddedebiliriz" ifadesini kullandı.'Bu olayın ne olduğuna ilişkin hala net bir fikrimiz yok'Dalen, "Bulgular, mamutların rastgele bir olayla soyunun tükendiğini ve eğer bu olay yaşanmamış olsaydı mamutların hala hayatta olacağını gösteriyor. Bu olayın ne olduğuna ilişkin hala net bir fikrimiz yok. Ancak yok oluşun aniden gerçekleştiğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230717/ingilterede-450-bin-yillik-mamut-fosili-bulundu-1073613322.html
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yünlü mamut nesli tükenmesi, genetik olmayan sebepler, araştırma, cell dergisi, mammuthus primigenius, vrangel adası, mamut genleri, iç içe geçme, soyun tükenmesi, love dalen, mamut çalışması, eski türler, buz çağı memelileri, genetik analiz, evrimsel biyoloji, prehistorik soy tükenmesi, paleontoloji araştırması, çevresel faktörler, doğal tarih, antik dna, evrimsel genetik, biyoçeşitlilik kaybı, buz çağı memeli türleri, soy tükenme teorisi
yünlü mamut nesli tükenmesi, genetik olmayan sebepler, araştırma, cell dergisi, mammuthus primigenius, vrangel adası, mamut genleri, iç içe geçme, soyun tükenmesi, love dalen, mamut çalışması, eski türler, buz çağı memelileri, genetik analiz, evrimsel biyoloji, prehistorik soy tükenmesi, paleontoloji araştırması, çevresel faktörler, doğal tarih, antik dna, evrimsel genetik, biyoçeşitlilik kaybı, buz çağı memeli türleri, soy tükenme teorisi
Araştırma: Yünlü mamutların nesli 'genetik olmayan' sebeplerle tükendi
Araştırmacılar, yünlü mamutların neslinin yaklaşık 4 bin yıl önce "genetik olmayan" sebeplerle tükendiğini öne sürdü.
"Cell" dergisinde yayımlanan araştırmada, Latince adı "mammuthus primigenius" olan yünlü mamutların neslinin tükenme sebepleri araştırıldı.
Araştırmada, yaklaşık 10 bin yıl önce Vrangel Adası'nda mahsur kalan ve 4 bin yıl önce de nesli tükenen yünlü mamutların yok olma sebebinin bilinenin aksine "soy içi üremeye bağlı" olmadığı belirtildi. Bilgisayar yoluyla 21 yünlü mamutun genlerini inceleyen araştırmacılar, mamutların "soy içi üremeyle çoğaldığını" belirledi.
Araştırmacılardan Love Dalen, "Artık genetik nedenlerle soylarının tükendiği fikrini reddedebiliriz" ifadesini kullandı.
'Bu olayın ne olduğuna ilişkin hala net bir fikrimiz yok'
Dalen, "Bulgular, mamutların rastgele bir olayla soyunun tükendiğini ve eğer bu olay yaşanmamış olsaydı mamutların hala hayatta olacağını gösteriyor. Bu olayın ne olduğuna ilişkin hala net bir fikrimiz yok. Ancak yok oluşun aniden gerçekleştiğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.