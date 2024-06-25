https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/dagistan-icisleri-bakanligi-mahackalede-catisma-ciktigina-dair-haberler-dogru-degil-1085225698.html
Dağıstan İçişleri Bakanlığı: Mahaçkale’de çatışma çıktığına dair haberler doğru değil
Dağıstan İçişleri Bakanlığı: Mahaçkale’de çatışma çıktığına dair haberler doğru değil
Sputnik Türkiye
Dağıstan İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada 'Mahaçkale merkezdeki Üniversite Meydanı yakınlarında çatışma çıktığına' dair haberlerin gerçeşi yansıtmadığını... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T23:31+0300
2024-06-25T23:31+0300
2024-06-25T23:31+0300
dünya
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dağıstan
mahaçkale
çatışma
güvenlik güçleri
sosyal medya
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mahaçkale'deki Üniversite Meydanı bölgesinin güvenlik güçleri tarafından kontrol edildiği, kamu düzeninin ihlal edildiğine dair herhangi bir ize ratlanmadığı belirtildi.Bugün akşam saatlerinde, sosyal medyada Mahaçkale merkezdeki Üniversite Meydanı yakınlarında Gadciyev ve Korkmasov caddelerinde çatışma çıktığına dair haberler yayılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/dagistan-daki-saldirilar-sonucu-olenlerin-sayisi-20ye-cikti-1085175031.html
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rusya federasyonu, dağıstan, mahaçkale, çatışma, güvenlik güçleri, sosyal medya
rusya federasyonu, dağıstan, mahaçkale, çatışma, güvenlik güçleri, sosyal medya
Dağıstan İçişleri Bakanlığı: Mahaçkale’de çatışma çıktığına dair haberler doğru değil
Dağıstan İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada 'Mahaçkale merkezdeki Üniversite Meydanı yakınlarında çatışma çıktığına' dair haberlerin gerçeşi yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mahaçkale'deki Üniversite Meydanı bölgesinin güvenlik güçleri tarafından kontrol edildiği, kamu düzeninin ihlal edildiğine dair herhangi bir ize ratlanmadığı belirtildi.
Bugün akşam saatlerinde, sosyal medyada Mahaçkale merkezdeki Üniversite Meydanı yakınlarında Gadciyev ve Korkmasov caddelerinde çatışma çıktığına dair haberler yayılmıştı.