https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/chpli-toprak-abnin-rusyaya-karsi-vesayet-savasini-surdurme-plani-somutlasti-1085404668.html

CHP’li Toprak: AB’nin Rusya’ya karşı vesayet savaşını sürdürme planı somutlaştı

CHP’li Toprak: AB’nin Rusya’ya karşı vesayet savaşını sürdürme planı somutlaştı

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan, CHP'nin MYK ve PM üyeleri ile milletvekillerine gönderilen haftalık raporda, AB ülkelerinde... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T13:23+0300

2024-07-01T13:23+0300

2024-07-01T13:23+0300

politika

chp

erdoğan toprak

ab

ab komisyonu

ap

avrupa parlamentosu (ap)

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın imzası ile CHP Parti Meclisi üyeleri, Genel başkan Yardımcıları ve milletvekilleri için haftalık olarak hazırlanan raporda “AB ülkelerinde dondurulan Rus varlıklarından sağlanan gelirlerden Ukrayna'ya askeri yardım onaylandı. G7 liderleri Ukrayna'ya kredi verilmesini kararlaştırdı. Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı vesayet savaşı sürdürme planı somutlaştı!” ifadelerine yer verildi.‘AP Rusya’ya karşı Ukrayna’yı destekleme politikasını sürdürüyor’Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan raporda Almanya'nın Sosyal Demokrat Başbakanı Olaf Scholz’un AP seçimlerine ilişkin açıklamaları da yer verildi. Raporda ”Almanya’nın Sosyal Demokrat Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna politikası ve bu ülkeye sağladıkları silah ve para desteğinin Alman halkında yarattığı tepki ve hoşnutsuzluk nedeniyle Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ağır yenilgi aldıklarını söylerken, Rusya'ya karşı Ukrayna’ya destek politikasının AB’deki öncülüğünü sürdürüyor. AP seçimlerinde başında bulunduğu Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oyları yüzde 14’e kadar gerileyerek hezimete uğrayan Başbakan Scholz, Ukrayna’ya yeni silah ve para desteği sağlamak için başlattığı girişimin sonucunu geçen hafta Lüksemburg’da yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında aldı. Almanya’nın öncülüğünde bir süredir gündemde olan AB ülkelerinde dondurulan Rus varlıkları ve Rusya Merkez Bankası’na ait rezervlerden sağlanan gelirlerin Ukrayna’ya aktarılması onaylandı” ifadelerine yer verildi.‘Silahlar ABD’den alınacak’Rus varlıkları ile alınacak olan silahların Batılı silah şirketlerine kazanç sağlayacağına vurgu yapılan raporda “Rusya parasıyla Ukrayna'ya sağlanacak milyarlarca dolarlık yeni silah ABD, İngiltere, Almanya, Fransa vb. ülkelerdeki silah üreticilerinden satın alınacak. AB Komisyonu Savunma ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri Josep Borrell alınan kararla Ukrayna'ya daha fazla hava savunması ve mühimmat sağlanacağını açıkladı. Dondurulan Rusya Merkez Bankası varlıklarının 200 milyar doları (210 milyar euro) AB üyesi ülkelerin, kalan kısmı ise ABD ve başka ülkelerin bankalarında. Rusya’nın bu varlıklardan doğan milyarlarca dolarlık faiz geliri de bloke ediliyor” görüşüne yer verildi.‘Zelenskiy’in görev süresi doldu’Batılı ülkelerin ikiyüzlü politikalarına da vurgu yapılan raporda “Başkanlık süresi dolduğu halde seçim yapmadan görevini sürdüren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i demokrasi savunucusu ilan eden batılı ülkelerin Ukrayna’yı alelacele AB üyesi yapmak istemesi; demokrasi, insan hakları, barış savunuculuğu vb. konulardaki çifte standardın göstergesidir. ABD yönetimi de geçen hafta Ukrayna ile geniş kapsamlı bir savunma ve askeri işbirliği anlaşması imzalayacağız duyurdu. Anlaşmanın Ukrayna NATO üyesi olana kadar ABD’nin bu ülkeye savunma güvenliği sağlamasını amaçladığı vurgulandı” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/rusyanin-uc-bolgesinde-36-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1085393856.html

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