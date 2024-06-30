https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-onemli-bir-mustahkem-mevkiini-ele-gecirdi-1085389205.html

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir müstahkem mevkiini ele geçirdi

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir müstahkem mevkiini ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Donbass’ta bir yeraltı tüneli kullanarak, Kirovo kasabasının doğusunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin önemli... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T22:31+0300

2024-06-30T22:31+0300

2024-06-30T22:31+0300

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rus ordusu

rus silahlı kuvvetleri

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Rus ordu birliklerinin uzunluğu 3 kilometrenin üzerinde olan bir yeraltı tüneli kullanarak Kirovo kasabasının doğusunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir müstahkem mevkiini ele geçirdikleri belirtildi.Açıklamada, “Merkez Askeri Grubu’nun Veteranı (Gaziler) müfrezesi hücum birimleri, yeraltı tüneli kullanarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kirovo kasabasının doğu banliyösündeki büyük bir müstahkem mevkiini ele geçirdi” ifadelerine yer verildi.Rus askerlerin Severskiy Donets kanalının yanından geçen tüneli gizlice temizlediği ve kullandığı bilgisine yer verilen açıklamada, ardından uzun süredir kullanılan ateş noktalarının ve yeraltı sığınakların bulunduğu müstahkem mevkiinin arka kısmına çıktıkları vurgulandı.“Askerler tünel üzerinden hücum ekiplerine mühimmat, silah ve yiyecek tedarikini düzenledi” denilen açıklamada, birliğin sürpriz etkisi sayesinde başarılı olduğu ve müstahkem mevkiini tamamen ele geçirmeyi başardığı, saldırı sonucu düşman askerlerin bir kısmının teslim olduğu, diğerlerinin ise mevzileri bırakarak geri çekildikleri vurgulandı.

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