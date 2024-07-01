Arnavutköy'de otluk alanda yangın: Geniş alana yayıldı

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Arnavutköy Hadımköy'de otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının yakındaki TIR garajına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.