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Arnavutköy'de otluk alanda yangın: Geniş alana yayıldı
Arnavutköy'de otluk alanda yangın: Geniş alana yayıldı
Sputnik Türkiye
Arnavutköy Hadımköy'de otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T13:04+0300
2024-07-01T13:04+0300
2024-07-01T14:09+0300
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arnavutköy yangın, hadımköy son dakika
arnavutköy yangın, hadımköy son dakika
Arnavutköy'de otluk alanda yangın: Geniş alana yayıldı
13:04 01.07.2024 (güncellendi: 14:09 01.07.2024)
Arnavutköy Hadımköy'de otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının yakındaki TIR garajına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.