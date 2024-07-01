https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/ak-partide-dogurganlik-hizi-calistayi-seferber-olacak-bir-durumdayiz-1085407365.html
AK Parti’de doğurganlık hızı çalıştayı: 'Seferber olacak bir durumdayız'
AK Parti’de doğurganlık hızı çalıştayı: 'Seferber olacak bir durumdayız'
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin doğurganlık hızında ilk kez OECD ülkeleri ortalamasının altına düştü. Nüfus Dinamikleri Riskler, Uluslararası Uygulamalar, Politika Önerileri... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T14:13+0300
2024-07-01T14:13+0300
2024-07-01T14:13+0300
yaşam
doğurganlık
türkiye
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ak parti
genç nüfus
nüfus
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AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, partinin genel merkezinde Nüfus Dinamikleri Riskler, Uluslararası Uygulamalar, Politika Önerileri Çalıştayı düzenledi.Çalıştayda TÜİK’in 15 Mayıs’ta Türkiye’deki doğurganlık hızına ilişkin istatistikleri masaya yatırıldı.AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, doğurganlık hızında 2019’dan itibaren çok hızlı düşüş olduğunu söyledi.Keşir, Türkiye’nin ilk defa bu konuda OECD ülkeleri ortalamasının altına düştüğüne dikkati çekti.Doğurganlık hızının genç nüfus açısından önemine değinen Keşir, şunları kaydetti:Keşir, çalıştay ile “Bu hızlı düşüşü nasıl durdurabiliriz?” ve “Doğurğanlık hızı nasıl artırılır?” sorularına cevap almayı hedeflediklerini dile getirdi.Çalıştayda gençlerin görüşlerini de alacaklarını belirten Keşir, “Konunun sadece ekonomik boyutu yok. Konunun psikolojik, sosyolojik, çalışan ve işveren boyutu da var. Hepsini burada multidisipliner bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Biz multidisipliner, bütüncül bir yaklaşımla bugün katılımcıların tecrübelerini, deneyimlerini, bilgilerini, araştırmalarını ve en sonunda politika önerilerini çıkarabileceğimiz bir rapor çıkarmayı amaçlıyoruz.” dedi.Daha sonra TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç, Doğurganlığın Azalmasına Etki Eden Etmenler konulu sunum yaptı.Çalıştayda, Doğurganlık Oranlarındaki Eğilimler-Düşüşün Temel Nedenleri, Uluslararası Deneyimler, Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Yeni Politika Önerileri başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.Toplantıya, farklı bakanlıklardan temsilciler, akademisyenler, sendika ve STK temsilcileri ile partililer katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/tuik-dogum-istatistiklerini-yayimladi-turkiyede-dogurganlik-yenilenme-duzeyi-21in-altinda-kaldi-1083829883.html
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doğurganlık, türkiye, aile, çocuk, ak parti, genç nüfus, nüfus
doğurganlık, türkiye, aile, çocuk, ak parti, genç nüfus, nüfus
AK Parti’de doğurganlık hızı çalıştayı: 'Seferber olacak bir durumdayız'
Türkiye’nin doğurganlık hızında ilk kez OECD ülkeleri ortalamasının altına düştü. Nüfus Dinamikleri Riskler, Uluslararası Uygulamalar, Politika Önerileri Çalıştayı düzenleyen AK Parti, çözüm önerilerini masaya yatırdı. Çalıştayda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Burada seferber olacak bir durumdayız.” dedi.
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, partinin genel merkezinde Nüfus Dinamikleri Riskler, Uluslararası Uygulamalar, Politika Önerileri Çalıştayı düzenledi.
Çalıştayda TÜİK’in 15 Mayıs’ta Türkiye’deki doğurganlık hızına ilişkin istatistikleri masaya yatırıldı.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, doğurganlık hızında 2019’dan itibaren çok hızlı düşüş olduğunu söyledi.
Keşir, Türkiye’nin ilk defa bu konuda OECD ülkeleri ortalamasının altına düştüğüne dikkati çekti.
Doğurganlık hızının genç nüfus açısından önemine değinen Keşir, şunları kaydetti:
“Bildiğimiz iki kritik eşik var. Birincisi 2,1 eşiği. Türkiye bu eşiğe çok hızlı geldi. Bu eşikten sonra nüfus yenilenmiyor. Bir başka kritik eşik 1,9. 1,9'dan sonra tekrar bunu geriye çevirmek, yükseltmek çok zorlaşıyor. Türkiye 1,51'i gördü. Burada seferber olacak bir durumdayız.”
Keşir, çalıştay ile “Bu hızlı düşüşü nasıl durdurabiliriz?” ve “Doğurğanlık hızı nasıl artırılır?” sorularına cevap almayı hedeflediklerini dile getirdi.
Çalıştayda gençlerin görüşlerini de alacaklarını belirten Keşir, “Konunun sadece ekonomik boyutu yok. Konunun psikolojik, sosyolojik, çalışan ve işveren boyutu da var. Hepsini burada multidisipliner bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Biz multidisipliner, bütüncül bir yaklaşımla bugün katılımcıların tecrübelerini, deneyimlerini, bilgilerini, araştırmalarını ve en sonunda politika önerilerini çıkarabileceğimiz bir rapor çıkarmayı amaçlıyoruz.” dedi.
Daha sonra TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç, Doğurganlığın Azalmasına Etki Eden Etmenler konulu sunum yaptı.
Çalıştayda, Doğurganlık Oranlarındaki Eğilimler-Düşüşün Temel Nedenleri, Uluslararası Deneyimler, Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Yeni Politika Önerileri başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.
Toplantıya, farklı bakanlıklardan temsilciler, akademisyenler, sendika ve STK temsilcileri ile partililer katıldı.