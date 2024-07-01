https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/ak-partide-dogurganlik-hizi-calistayi-seferber-olacak-bir-durumdayiz-1085407365.html

AK Parti’de doğurganlık hızı çalıştayı: 'Seferber olacak bir durumdayız'

AK Parti’de doğurganlık hızı çalıştayı: 'Seferber olacak bir durumdayız'

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin doğurganlık hızında ilk kez OECD ülkeleri ortalamasının altına düştü. Nüfus Dinamikleri Riskler, Uluslararası Uygulamalar, Politika Önerileri... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T14:13+0300

2024-07-01T14:13+0300

2024-07-01T14:13+0300

yaşam

doğurganlık

türkiye

aile

çocuk

ak parti

genç nüfus

nüfus

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AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, partinin genel merkezinde Nüfus Dinamikleri Riskler, Uluslararası Uygulamalar, Politika Önerileri Çalıştayı düzenledi.Çalıştayda TÜİK’in 15 Mayıs’ta Türkiye’deki doğurganlık hızına ilişkin istatistikleri masaya yatırıldı.AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, doğurganlık hızında 2019’dan itibaren çok hızlı düşüş olduğunu söyledi.Keşir, Türkiye’nin ilk defa bu konuda OECD ülkeleri ortalamasının altına düştüğüne dikkati çekti.Doğurganlık hızının genç nüfus açısından önemine değinen Keşir, şunları kaydetti:Keşir, çalıştay ile “Bu hızlı düşüşü nasıl durdurabiliriz?” ve “Doğurğanlık hızı nasıl artırılır?” sorularına cevap almayı hedeflediklerini dile getirdi.Çalıştayda gençlerin görüşlerini de alacaklarını belirten Keşir, “Konunun sadece ekonomik boyutu yok. Konunun psikolojik, sosyolojik, çalışan ve işveren boyutu da var. Hepsini burada multidisipliner bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Biz multidisipliner, bütüncül bir yaklaşımla bugün katılımcıların tecrübelerini, deneyimlerini, bilgilerini, araştırmalarını ve en sonunda politika önerilerini çıkarabileceğimiz bir rapor çıkarmayı amaçlıyoruz.” dedi.Daha sonra TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç, Doğurganlığın Azalmasına Etki Eden Etmenler konulu sunum yaptı.Çalıştayda, Doğurganlık Oranlarındaki Eğilimler-Düşüşün Temel Nedenleri, Uluslararası Deneyimler, Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Yeni Politika Önerileri başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.Toplantıya, farklı bakanlıklardan temsilciler, akademisyenler, sendika ve STK temsilcileri ile partililer katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/tuik-dogum-istatistiklerini-yayimladi-turkiyede-dogurganlik-yenilenme-duzeyi-21in-altinda-kaldi-1083829883.html

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doğurganlık, türkiye, aile, çocuk, ak parti, genç nüfus, nüfus