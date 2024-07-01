https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/abdli-gazeteci-carlson-obama-bidenin-secimi-kazanacagina-inanmiyor-1085405000.html

ABD’li gazeteci Carlson: Obama Biden'ın seçimi kazanacağına inanmıyor

ABD’li gazeteci Carlson: Obama Biden'ın seçimi kazanacağına inanmıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği röportajla dünya gündemine oturan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T13:21+0300

2024-07-01T13:21+0300

2024-07-01T13:20+0300

dünya

abd

tucker carlson

joe biden

donald trump

barack obama

jill biden

the new york times (nyt)

abd demokrat parti

cumhuriyetçi parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/05/1055342777_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_da465d3c3381e9cecbee3376fece958d.jpg

Tucker Carlson, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Obama’nın Joe Biden’a destek verdiği tweet’i samimiyetsizdi. Obama özel sohbetlerde insanlara Biden’ın kazanamayacağını, bu nedenle açık kongrenin düzenlenme fikrini desteklediğini söylüyor” diye yazdı.Obama ve Biden aileleri arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman sıcak olmadığını, hatta bazen “hasımlık” derecesine vardığını öne süren Carlson, “Ama son zamanlarda ilişkiler, büyük ölçüde Jill Biden yüzünden daha da kötüleşti” ifadesini kullandı.Obama, Donald Trump ile çıktığı ilk canlı yayında durakladığı ve kafa karışıklığı yaşadığı için eleştirilen Biden’a destek vermişti. Obama, X paylaşımında, “Kötü geceler yaşanabilir. İnanın bana, biliyorum… Ancak bu seçim hala, hayatı boyunca sıradan insanlar için mücadele etmiş biri ile sadece kendini düşünen biri arasında bir seçim” diye yazmıştı.The New York Times, kaynaklara dayandırdığı haberde, Biden’ın seçimi kaybedeceği korkusuyla Obama’nın düzenli olarak onun yardımcılarını arayarak stratejisini görüştüğünü ya da tavsiyelerde bulunduğunu yazmıştı.Ne olmuştu?ABD Başkanı Joe Biden, dün 2024 başkanlık seçiminin ilk televizyon tartışmasında ABD’de eski Başkan Donald Trump ile 90 dakikalık performansı sırasında duraklaması ve kafa karışıklığı yaşaması sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı.Canlı yayındaki kötü performansın ardından Biden’ı destekleyen Demokrat Parti'nin bağışçılarının, Amerikalı lider Joe Biden'ın isteği dışında aday listesinden çıkarılması olasılığını tartıştığını iddia edilmişti.Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump ise, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Joe Biden'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasının ardından, "Sorun Biden’ın yaşı değil, yetersizliği" demişti.Biden ise, aldığı eleştirilerin ardından, eskisi kadar rahat yürüyemediğinin, rahat konuşamadığının farkında olduğunu söylerken, “Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/abd-medyasi-demokratlar-bidenin-yerine-yeni-aday-ariyor-1085314861.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, tucker carlson, joe biden, donald trump, barack obama, jill biden, the new york times (nyt), abd demokrat parti, cumhuriyetçi parti