https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/abd-medyasi-demokratlar-bidenin-yerine-yeni-aday-ariyor-1085314861.html

ABD medyası: Demokratlar, Biden’in yerine yeni aday arıyor

ABD medyası: Demokratlar, Biden’in yerine yeni aday arıyor

Sputnik Türkiye

ABD’de mevcut Başkan Joe Biden’in televizyon tartışmasında elde ettiği kötü sonuç yüzünden Demokrat Parti temsilcilerinin, onun yerine geçecek yeni isimler... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T10:51+0300

2024-06-28T10:51+0300

2024-06-28T10:48+0300

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abd

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seçimler

aday

seymour hersh

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Politico’nun haberinde, “Demokratlar, Başkan Joe Biden’ın tartışma programındaki kötü performansı karşısında o kadar paniklemiş ki, bazıları bir zamanlar konuşulmayan bir konu olan ‘Biden’ın değiştirilmesi’ konusunu artık aktif olarak değerlendiriyor” ifadesine yer verildi.Demokrat Parti’nin üç potansiyel başkan adayına yakınlığıyla bilinen uzmanlar, tartışma programı sırasında mesaj yağmuruna tutulduklarını bildirdi. Uzmanlardan biri, temsil ettiği adayı Biden’a alternatif olarak göstermesi yönünde talepler aldığını söyledi. Bu adayın ismi henüz açıklanmadı.Bir başka olası adayın danışmanı, anahtar bağışçılardan birkaç ‘felaket’ mesajı aldığını söyledi. Bağışçılar, Demokratların bu meseleyi bir şekilde çözmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Ancak danışman, Biden yarıştan çekilmeye karar vermedikçe yapılabilecek çok az şey olduğunu da kabul etti.Biden’ın önemli bir bağışçısı ve destekçisinin, ABD liderinin seçim kampanyasını sona erdirme zamanının geldiğini söylediği aktarılan yazıda, ismi verilmeyen bu kişinin, Biden’ın konuşmasını “tarihin en kötüsü” olarak nitelendirdiği belirtildi. Bu kişi, Biden’in performansının “Trump’ın yalanlarına kimsenin dikkat etmeyeceği kadar kötü” olduğunu kaydetti.Demokrat Parti’nin Ağustos ayında yapılacak kurultayında, Biden’ın başkanlığa aday gösterilmesi bekleniyor. Parti rotayı değiştirerek başka bir ismi aday göstermesi ihtimali de var.Ünlü gazeteci Seymour Hersh, mevcut ülke liderinin ilk seçim tartışmasını Trump’a kaybetmesi halinde yerine başka bir adayın geçebileceğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/trump-biden-karsi-karsiya-ukrayna-rusyayla-catismayi-kaybediyor-1085307879.html

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politico, abd, abd demokrat parti, joe biden, donald trump, seçimler, aday, seymour hersh