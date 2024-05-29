https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/yine-boeing-yine-ariza-antalyadan-kalkan-ucak-varsovaya-acil-inis-yapti-1084296815.html

Yine Boeing yine arıza: Antalya'dan kalkan uçak Varşova'ya acil iniş yaptı

Yine Boeing yine arıza: Antalya'dan kalkan uçak Varşova'ya acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Antalya-Varşova seferini gerçekleştiren SunExpress havayollarına ait uçakta kabin basınç arızası meydana geldi. Pilotun acil durum bildirmesi üzerine uçak... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T06:17+0300

2024-05-29T06:17+0300

2024-05-29T06:17+0300

yaşam

sunexpress

boeing

boeing 737

boeing 737 max

boeing 737 max 8

boeing 737

boeing 737 max

uçak

uçak seferi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0e/1069672186_0:116:2212:1360_1920x0_80_0_0_c9c717bff6caabab9bae2cbce5773b0e.jpg

SunExpress Havayolları'na ait, 117 yolcusuyla Antalya-Varşova seferini gerçekleştiren XQ-870 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Varşova Hava Sahası üzerinde kabin basınç arızası ikazı aldı.Pilot, Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş için öncelik talep etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri acil durum önlemleri kapsamında apronda hazır bekletildi. Kabin basınç arızası nedeniyle acil iniş gerçekleştiren uçak, sorunsuz bir şekilde Varşova Havalimanı'na indi. Olayda herhangi bir yaralanma veya olumsuzluk yaşanmadı.Uçak, inişin ardından teknik incelemeye alındı. SunExpress yetkilileri, yolcuların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve olayın detaylı bir şekilde araştırıldığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/abdde-f-35-savas-ucagi-dustu-1084296631.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sunexpress, boeing, boeing 737, boeing 737 max, boeing 737 max 8, boeing 737, boeing 737 max, uçak, uçak seferi, uçak kazası, uçak bileti