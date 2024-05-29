https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/yine-boeing-yine-ariza-antalyadan-kalkan-ucak-varsovaya-acil-inis-yapti-1084296815.html
Yine Boeing yine arıza: Antalya'dan kalkan uçak Varşova'ya acil iniş yaptı
Yine Boeing yine arıza: Antalya'dan kalkan uçak Varşova'ya acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Antalya-Varşova seferini gerçekleştiren SunExpress havayollarına ait uçakta kabin basınç arızası meydana geldi. Pilotun acil durum bildirmesi üzerine uçak... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T06:17+0300
2024-05-29T06:17+0300
2024-05-29T06:17+0300
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SunExpress Havayolları'na ait, 117 yolcusuyla Antalya-Varşova seferini gerçekleştiren XQ-870 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Varşova Hava Sahası üzerinde kabin basınç arızası ikazı aldı.Pilot, Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş için öncelik talep etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri acil durum önlemleri kapsamında apronda hazır bekletildi. Kabin basınç arızası nedeniyle acil iniş gerçekleştiren uçak, sorunsuz bir şekilde Varşova Havalimanı'na indi. Olayda herhangi bir yaralanma veya olumsuzluk yaşanmadı.Uçak, inişin ardından teknik incelemeye alındı. SunExpress yetkilileri, yolcuların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve olayın detaylı bir şekilde araştırıldığını bildirdi.
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Yine Boeing yine arıza: Antalya'dan kalkan uçak Varşova'ya acil iniş yaptı
Antalya-Varşova seferini gerçekleştiren SunExpress havayollarına ait uçakta kabin basınç arızası meydana geldi. Pilotun acil durum bildirmesi üzerine uçak, Varşova Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak yolculuğu sırasında yaşanan kabin basınç arızası, mürettebat ve yolcular arasında kısa süreli paniğe neden oldu.
SunExpress Havayolları'na ait, 117 yolcusuyla Antalya-Varşova seferini gerçekleştiren XQ-870 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Varşova Hava Sahası üzerinde kabin basınç arızası ikazı aldı.
Pilot, Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş için öncelik talep etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri acil durum önlemleri kapsamında apronda hazır bekletildi. Kabin basınç arızası nedeniyle acil iniş gerçekleştiren uçak, sorunsuz bir şekilde Varşova Havalimanı'na indi. Olayda herhangi bir yaralanma veya olumsuzluk yaşanmadı.
Uçak, inişin ardından teknik incelemeye alındı. SunExpress yetkilileri, yolcuların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve olayın detaylı bir şekilde araştırıldığını bildirdi.