https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/10-yasindaki-batuhan-moskovadaki-uluslararasi-muzik-festivalinde-ucuncu-oldu--1085406950.html

10 yaşındaki Batuhan, Moskova'daki Uluslararası Müzik Festivali'nde üçüncü oldu

10 yaşındaki Batuhan, Moskova'daki Uluslararası Müzik Festivali'nde üçüncü oldu

Sputnik Türkiye

10 yaşındaki Bilecikli Batuhan Erat, Rusya'da düzenlenen ‘Summer Moscow' Uluslararası Müzik Festivali'nde üçüncü oldu. 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T14:06+0300

2024-07-01T14:06+0300

2024-07-01T14:06+0300

türkiye

müzisyen

bilecik

türkiye

moskova

festival

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10 yaşındaki Bilecikli Batuhan Erat, Rusya’da büyük bir başarıya imza attı. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinden Batuhan Erat; 27-29 Haziran tarihlerinde Rusya’da düzenlenen Summer Moscow Uluslararası Müzik Festivali’nde üçüncülük kazandı.Bilecik Belediye Başkanlığı da sosyal medya hesabından küçük yaşta çok büyük bir başarı elde eden Erat’ı “Gurur duyuyoruz” notuyla paylaştı. Paylaşımda, “Öğrencimizi yürekten tebrik ediyor, sanat hayatında nice başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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