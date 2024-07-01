https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/10-yasindaki-batuhan-moskovadaki-uluslararasi-muzik-festivalinde-ucuncu-oldu--1085406950.html
10 yaşındaki Batuhan, Moskova'daki Uluslararası Müzik Festivali'nde üçüncü oldu
10 yaşındaki Batuhan, Moskova'daki Uluslararası Müzik Festivali'nde üçüncü oldu
Sputnik Türkiye
10 yaşındaki Bilecikli Batuhan Erat, Rusya'da düzenlenen ‘Summer Moscow' Uluslararası Müzik Festivali'nde üçüncü oldu. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T14:06+0300
2024-07-01T14:06+0300
2024-07-01T14:06+0300
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müzisyen
bilecik
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10 yaşındaki Bilecikli Batuhan Erat, Rusya’da büyük bir başarıya imza attı. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinden Batuhan Erat; 27-29 Haziran tarihlerinde Rusya’da düzenlenen Summer Moscow Uluslararası Müzik Festivali’nde üçüncülük kazandı.Bilecik Belediye Başkanlığı da sosyal medya hesabından küçük yaşta çok büyük bir başarı elde eden Erat’ı “Gurur duyuyoruz” notuyla paylaştı. Paylaşımda, “Öğrencimizi yürekten tebrik ediyor, sanat hayatında nice başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/cinsel-icerikli-konusmasi-canli-yayinayansimisti-trt-personeli-aciga-aldi-1085400280.html
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müzisyen, bilecik, türkiye, moskova, festival
müzisyen, bilecik, türkiye, moskova, festival
10 yaşındaki Batuhan, Moskova'daki Uluslararası Müzik Festivali'nde üçüncü oldu
10 yaşındaki Bilecikli Batuhan Erat, Rusya'da düzenlenen ‘Summer Moscow' Uluslararası Müzik Festivali'nde üçüncü oldu.
10 yaşındaki Bilecikli Batuhan Erat, Rusya’da büyük bir başarıya imza attı. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinden Batuhan Erat; 27-29 Haziran tarihlerinde Rusya’da düzenlenen Summer Moscow Uluslararası Müzik Festivali’nde üçüncülük kazandı.
Bilecik Belediye Başkanlığı da sosyal medya hesabından küçük yaşta çok büyük bir başarı elde eden Erat’ı “Gurur duyuyoruz” notuyla paylaştı. Paylaşımda, “Öğrencimizi yürekten tebrik ediyor, sanat hayatında nice başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.