https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/1-temmuz-2024te-kopru-tunel-ve-otoyol-gecis-ucretlerine-zam-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1085414706.html

'1 Temmuz 2024’te köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam' iddiasıyla ilgili açıklama

'1 Temmuz 2024’te köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam' iddiasıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden '1 Temmuz 2024’te köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam' iddiasıyla ilgili "Paylaşılan fiyat listeleri doğru... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T18:16+0300

2024-07-01T18:16+0300

2024-07-01T18:16+0300

türkiye

dezenformasyon

osmangazi köprüsü

köprü

otoyol

ücret

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yer alan 1 Temmuz 2024'ten itibaren 'köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam' olacağı iddiasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından, "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir" denildi.Açıklamanın devamında ise şunlar ifade edildi:

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