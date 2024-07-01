https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/1-temmuz-2024te-kopru-tunel-ve-otoyol-gecis-ucretlerine-zam-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1085414706.html
'1 Temmuz 2024’te köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam' iddiasıyla ilgili açıklama
'1 Temmuz 2024’te köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam' iddiasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden '1 Temmuz 2024’te köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam' iddiasıyla ilgili "Paylaşılan fiyat listeleri doğru... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T18:16+0300
2024-07-01T18:16+0300
2024-07-01T18:16+0300
türkiye
dezenformasyon
osmangazi köprüsü
köprü
otoyol
ücret
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yer alan 1 Temmuz 2024'ten itibaren 'köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam' olacağı iddiasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından, "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir" denildi.Açıklamanın devamında ise şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-kurban-bayrami-tatilinde-otoyollardan-21-milyon-67-bin-arac-gecti-1085112160.html
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1 temmuzda köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam, osmangazi köprüsü geçiş ücreti zam, osmangazi köprüsü, osmangazi köprüsü geçiş ücreti ne kadar, köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi mi
1 temmuzda köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam, osmangazi köprüsü geçiş ücreti zam, osmangazi köprüsü, osmangazi köprüsü geçiş ücreti ne kadar, köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi mi
'1 Temmuz 2024’te köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam' iddiasıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden '1 Temmuz 2024’te köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam' iddiasıyla ilgili "Paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir" açıklaması yapıldı. Açıklamada "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesi de yer aldı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yer alan 1 Temmuz 2024'ten itibaren 'köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam' olacağı iddiasına ilişkin bir açıklama yayınladı.
Açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından, "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir" denildi.
Açıklamanın devamında ise şunlar ifade edildi:
"Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."