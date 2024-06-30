https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/besiktasta-ayrilik-italyaya-gidiyor--1085374104.html

Beşiktaş'ta ayrılık: İtalya'ya gidiyor

Beşiktaş'ta ayrılık: İtalya'ya gidiyor

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Türk asıllı İsviçreli oyuncu Gökhan İnler ile yolları ayırdığını açıkladı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T12:41+0300

2024-06-30T12:41+0300

2024-06-30T12:41+0300

spor

beşiktaş

italya

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbolcu

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Beşiktaş, önceki sezonun başında kadroya katılan 40 yaşındaki Gökhan İnler'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında, "Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark yaratan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler'le vedalaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.Yeni takımını da duyuran Beşiktaş, "Gökhan İnler'e İtalya'nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz" dedi.İnler, Beşiktaş formasıyla 30 maça çıkmış ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/euro2024te-ilk-ceyrek-finalist-belli-oldu--1085365100.html

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Sputnik Türkiye

beşiktaş, italya, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbolcu