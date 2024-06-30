https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/besiktasta-ayrilik-italyaya-gidiyor--1085374104.html
Beşiktaş'ta ayrılık: İtalya'ya gidiyor
Beşiktaş'ta ayrılık: İtalya'ya gidiyor
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Türk asıllı İsviçreli oyuncu Gökhan İnler ile yolları ayırdığını açıkladı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T12:41+0300
2024-06-30T12:41+0300
2024-06-30T12:41+0300
spor
beşiktaş
italya
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbolcu
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Beşiktaş, önceki sezonun başında kadroya katılan 40 yaşındaki Gökhan İnler'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında, "Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark yaratan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler'le vedalaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.Yeni takımını da duyuran Beşiktaş, "Gökhan İnler'e İtalya'nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz" dedi.İnler, Beşiktaş formasıyla 30 maça çıkmış ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/euro2024te-ilk-ceyrek-finalist-belli-oldu--1085365100.html
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beşiktaş, italya, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbolcu
beşiktaş, italya, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbolcu
Beşiktaş'ta ayrılık: İtalya'ya gidiyor
Beşiktaş, Türk asıllı İsviçreli oyuncu Gökhan İnler ile yolları ayırdığını açıkladı.
Beşiktaş, önceki sezonun başında kadroya katılan 40 yaşındaki Gökhan İnler'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında, "Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark yaratan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler'le vedalaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yeni takımını da duyuran Beşiktaş, "Gökhan İnler'e İtalya'nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz" dedi.
İnler, Beşiktaş formasıyla 30 maça çıkmış ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.