https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/valilik-acikladi-ormanlik-alanlara-girisler-15-ekime-kadar-yasaklandi-1085367996.html

Valilik açıkladı: Ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Valilik açıkladı: Ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Sputnik Türkiye

Erzurum Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T09:55+0300

2024-06-30T09:55+0300

2024-06-30T09:55+0300

türkiye

orman yangını

erzurum

yangın

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Erzurum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarının önlemesi amacıyla 1 Temmuz-15 Ekim tarihlerinde, Şenkaya ilçesi yol ayrımı asfaltının her iki tarafındaki sarıçam ağaçlandırma sahaları, İkizpınar köy yolu çevresindeki sarıçam ağaçlandırma sahaları, Oltu ilçesi Gökçedere, Dere Başı, Güllüce, Ormanağzı, Kayaaltı, Antaş, Bahçecik, Aşağı Çamlık, İnci, Şenyamaç, Kaban, Beykonak köy yollarının her iki yanındaki sarıçam ormanlarının çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, ateş yakmak ve piknik yapmanın yasaklandığı dile getirildi.Orman alanlarına 4 kilometre mesafede bulunan köylerde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı, yakanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı dile getirilerek, bölge sakinlerinin yalnızca kendilerine ayrılan tescilli piknik alanlarında gerekli önlemleri alarak ateşsiz piknik yapabilecekleri vurgulandı. Açıklamada tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin, yangınlar konusunda gerekli uyarılarda bulunarak çöp bırakılmaması konusunda denetim ve kontrol yapacağı belirtilerek, orman içi ve kenarında tadilat ile yeni yapım kapsamında faaliyet gösteren iş sahipleri ve firmaların da önlemlerini alacağı duyurularak şunlar ifade edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/izmirde-orman-yanginlarina-havadan-mudahale-yeniden-basladi-1085367072.html

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orman yangını, erzurum, yangın