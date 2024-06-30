https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/izmirde-orman-yanginlarina-havadan-mudahale-yeniden-basladi-1085367072.html

İzmir'de orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı

İzmir'de orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarına akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla yeniden... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T09:27+0300

2024-06-30T09:27+0300

2024-06-30T09:34+0300

türkiye

izmir

orman yangını

selçuk

menderes

müdahale

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Selçuk-Kuşadası karayolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklarla yeniden başladı.Yangını söndürmek için gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarında görev aldı.Menderes ilçesinde Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına da sabah havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/izmir-ve-cevresinde-yangin-felaketi-buyuyor-alevler-yerlesim-yerlerine-ulasti--1085365650.html

türkiye

izmir

selçuk

menderes

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