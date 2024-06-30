https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/izmirde-orman-yanginlarina-havadan-mudahale-yeniden-basladi-1085367072.html
İzmir'de orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı
İzmir'de orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarına akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla yeniden... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T09:27+0300
2024-06-30T09:27+0300
2024-06-30T09:34+0300
türkiye
izmir
orman yangını
selçuk
menderes
müdahale
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Selçuk-Kuşadası karayolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklarla yeniden başladı.Yangını söndürmek için gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarında görev aldı.Menderes ilçesinde Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına da sabah havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/izmir-ve-cevresinde-yangin-felaketi-buyuyor-alevler-yerlesim-yerlerine-ulasti--1085365650.html
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kuşadası yangın, izmir yangın söndürüldü mü, izmir yangın son dakika, izmir yangın haberleri
İzmir'de orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı
09:27 30.06.2024 (güncellendi: 09:34 30.06.2024)
İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarına akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Selçuk-Kuşadası karayolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.
Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklarla yeniden başladı.
Yangını söndürmek için gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarında görev aldı.
Menderes ilçesinde Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına da sabah havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.