https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/topkapi-sarayi-ilk-kez-gece-ziyaretlerine-acildi-1085372784.html

Topkapı Sarayı ilk kez gece ziyaretlerine açıldı

Topkapı Sarayı ilk kez gece ziyaretlerine açıldı

Sputnik Türkiye

Topkapı Sarayı, tarihinde ilk kez gece turu ile ziyaretçilere kapılarını açtı. Yeni uygulamayla Topkapı Sarayı gece ziyareti için cumartesi günleri saat... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T11:56+0300

2024-06-30T11:56+0300

2024-06-30T11:56+0300

türkiye

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Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924 yılından bu yana tarihinde ilk kez gece saatlerinde ziyarete açıldı. Cumartesi günleri 21.00 ile 23.00 saatleri arasında Topkapı Sarayı Müzesi'ni gezmek isteyenler biletleri gişeden temin ediliyor. Gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası Bâb-ı Hümayun olurken gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebiliyor. Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkâr Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebiliyor. Gece ziyaretleri kapsamında Topkapı Sarayı’nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de yeniden keşfedilebiliyor. Topkapı Sarayı’nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de görülebiliyor. Gezi kapsamında ziyaretçiler, Havuzlu Teras’ta dolaşabiliyor, İftariye Kameriyesi’nden İstanbul’un tarihî siluetini seyre dalabiliyor ve Mecidiye Köşkü’nün terasından panoramik şehir manzarasının tadını çıkarabiliyor. Topkapı Sarayı gece ziyareti ücreti ne kadar?Topkapı Sarayı'nı gece ziyaret etmek isteyenler için bilet fiyatının 1000 TL olduğu öğrenildi.Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Haftanın cumartesi günleri akşam saat 21.00 ile 23.00 arasında iki saatlik bir süreçte sarayın bütün bölümlerini açık tutacağız ve gezilerini sağlayacağız. Bizim hedefimiz özellikle grup halinde gezdirebilmek çünkü sarayın içerisinde belli bölümlerinde güvenlik nedeni ile elektrik götürülmemiştir, o bölümlerde geziler bireysel zor olacağını düşündüğümüz için Bab-u Selam kapısında grup oluşturup gruplar halimde içeride gezdireceğiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/topkapi-sarayinda-cariyeler-tasligi-ve-hamami-ile-kushane-mutfagi-yeniden-ziyarete-acildi-1084596113.html

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