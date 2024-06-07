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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/topkapi-sarayinda-cariyeler-tasligi-ve-hamami-ile-kushane-mutfagi-yeniden-ziyarete-acildi-1084596113.html
Topkapı Sarayı'nda Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı yeniden ziyarete açıldı
Topkapı Sarayı'nda Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı yeniden ziyarete açıldı
Sputnik Türkiye
Topkapı Sarayı Hareminde Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Çalışmalarla ilgili konuşan Milli... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T10:34+0300
2024-06-07T10:34+0300
türkiye
topkapı sarayı
hamam
restorasyon
cariye
mutfak
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Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı’nın Harem bölümünde aşama şeklinde planlanan restorasyon faaliyetlerinden biri daha tamamlandı. Cariyeler Taşlığı ve Cariyeler Hamamı ile Kuşhane Mutfağı, yeni sergileme düzeniyle ilk defa ziyarete açıldı.Restorasyonu tamamlanan bölümler ziyarete açıldıTopkapı Sarayı’nda restorasyon sonrası açılan yeni bölümlerde Osmanlı Harem teşkilatının şekillendiği yapıları barındırması bakımından olduğu görülüyor. Bu bölümlerden Cariyeler ve Kadınefendiler Taşlığı, Harem’in en küçük avlusu olarak biliniyor ve etrafında kadınefendiler ile cariyelere ait koğuşlar yer alıyor. 16. yüzyılın ortalarında inşa edilen Taşlık’ta, dairelerin yanı sıra hamam, çamaşırhane ve kiler gibi günlük ihtiyaçların karşılandığı alanlar bulunduğu görülüyor.Hamam kültürünü yansıtan 120’ye yakın eser sergilenmeye başlandıCariyeler ve Kadınefendiler Hamamı, titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları sonrasında, tarihinde ilk kez ziyarete açıldı. Topkapı Sarayı’nın en eski yapılarından biri olan hamam; soğukluk, ılıklık ve sıcaklık olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Hamamda dönemin özelliklerini ve hamam kültürünü yansıtan 120’ye yakın eser sergilenmeye başlandı. Hamamın ardından Cariyeler ve Kadınefendiler Taşlığında yer alan ve restorasyonları tamamlanma aşamasına gelen diğer bölümlerin de yıl içerisinde ziyarete açılması planlanıyor.Padişahların özel mutfağı: Kuşhane MutfağıTopkapı Sarayı Haremi’nde yeni açılan bir başka bölüm ise Kuşhane Mutfağı’da Altın Yol üzerinde bulunuyor. Mutfakta arşiv belgelerine göre padişahlara özel yemekler hazırlanıyor. Padişahlara sunulacak yemekler, saray mutfağından getirtilip burada servis ediliyor ve geceleri yemek ihtiyacı olduğunda yine bu mutfak kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/istanbulda-gozaltina-alinan-abdli-muze-muduru-adli-kontrolle-serbest-1083770596.html
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topkapı sarayı, hamam, restorasyon, cariye, mutfak
topkapı sarayı, hamam, restorasyon, cariye, mutfak

Topkapı Sarayı'nda Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı yeniden ziyarete açıldı

10:34 07.06.2024
© AA / Muhammed Enes YıldırımTopkapı Sarayı'nda Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı yeniden ziyarete açıldı
Topkapı Sarayı'nda Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı yeniden ziyarete açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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Topkapı Sarayı Hareminde Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Çalışmalarla ilgili konuşan Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, “Topkapı Sarayı’nın restorasyonlarının tamamlandığı bölümleri hızlı bir şekilde ziyaretçilerle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı’nın Harem bölümünde aşama şeklinde planlanan restorasyon faaliyetlerinden biri daha tamamlandı. Cariyeler Taşlığı ve Cariyeler Hamamı ile Kuşhane Mutfağı, yeni sergileme düzeniyle ilk defa ziyarete açıldı.

Restorasyonu tamamlanan bölümler ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı’nda restorasyon sonrası açılan yeni bölümlerde Osmanlı Harem teşkilatının şekillendiği yapıları barındırması bakımından olduğu görülüyor. Bu bölümlerden Cariyeler ve Kadınefendiler Taşlığı, Harem’in en küçük avlusu olarak biliniyor ve etrafında kadınefendiler ile cariyelere ait koğuşlar yer alıyor. 16. yüzyılın ortalarında inşa edilen Taşlık’ta, dairelerin yanı sıra hamam, çamaşırhane ve kiler gibi günlük ihtiyaçların karşılandığı alanlar bulunduğu görülüyor.

Hamam kültürünü yansıtan 120’ye yakın eser sergilenmeye başlandı

Cariyeler ve Kadınefendiler Hamamı, titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları sonrasında, tarihinde ilk kez ziyarete açıldı. Topkapı Sarayı’nın en eski yapılarından biri olan hamam; soğukluk, ılıklık ve sıcaklık olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Hamamda dönemin özelliklerini ve hamam kültürünü yansıtan 120’ye yakın eser sergilenmeye başlandı. Hamamın ardından Cariyeler ve Kadınefendiler Taşlığında yer alan ve restorasyonları tamamlanma aşamasına gelen diğer bölümlerin de yıl içerisinde ziyarete açılması planlanıyor.
© AA / Muhammed Enes YıldırımMilli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama aşama planlanan restorasyon faaliyetlerinden bazıları tamamlandı
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama aşama planlanan restorasyon faaliyetlerinden bazıları tamamlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama aşama planlanan restorasyon faaliyetlerinden bazıları tamamlandı
© AA / Muhammed Enes Yıldırım

Padişahların özel mutfağı: Kuşhane Mutfağı

Topkapı Sarayı Haremi’nde yeni açılan bir başka bölüm ise Kuşhane Mutfağı’da Altın Yol üzerinde bulunuyor. Mutfakta arşiv belgelerine göre padişahlara özel yemekler hazırlanıyor. Padişahlara sunulacak yemekler, saray mutfağından getirtilip burada servis ediliyor ve geceleri yemek ihtiyacı olduğunda yine bu mutfak kullanılıyor.
© AA / Muhammed Enes YıldırımMilli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama aşama planlanan restorasyon faaliyetlerinden bazıları tamamlandı
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama aşama planlanan restorasyon faaliyetlerinden bazıları tamamlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama aşama planlanan restorasyon faaliyetlerinden bazıları tamamlandı
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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