Rus uzman: Kiev cuntası ve Beyaz Saray, eylemlerinin faydasız olduğuna yakında ikna olacak

“Trump'ın gelişi ve danışmanlarının yaptığı tüm açıklamalar bile son derece faydasız ve çözüme bir katkısı olmayacak. Trump'ın danışmanlarının kendisine şu planı önerdiğini hatırlatayım: ABD Başkanı seçilirse Trump, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden cephe hattındaki çatışmayı dondurmaya çalışacak. Plana göre Trump, hem Kiev'e hem de Moskova'ya ültimatom verecek. Kiev müzakere masasına oturmazsa Ukrayna, silah tedarikini durdurmakla tehdit edilecek. Rusya ise tam tersine Ukrayna'ya mümkün olan her şeyin tedarik edilmesiyle tehdit edilecek. Giderek daha fazla silah tedarik edilirse nasıl müzakere edilecek? Bu absürt bir durum. Bu nedenle şimdilik Rusya'nın Ukrayna ile müzakere etme ihtimalini görmüyorum.”