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Rus uzman: Kiev cuntası ve Beyaz Saray, eylemlerinin faydasız olduğuna yakında ikna olacak
Rus uzman: Kiev cuntası ve Beyaz Saray, eylemlerinin faydasız olduğuna yakında ikna olacak
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Vladimir Yevseyev, Kiev'in Moskova ile müzakerelere hazır duruma gelinceye kadar, Ukrayna'nın birçok bölgesini kaybedeceğini belirtti. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T00:26+0300
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görüş
rusya bdt ülkeleri enstitüsü direktör yardımcısı vladimir yevseyev
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müzakere
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonyalı mevkidaşı Alar Karis ile düzenlediği basın toplantısında, 'Ukrayna ihtilafını çözmeye yönelik Rusya'nın dahil edilmediği girişimlerin sonuç vermeyeceğini' ifade etmişti.Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Enstitüsü ŞİÖ Avrasya Entegrasyonu ve Kalkınma Bölümü Başkanı askeri uzman Vladimir Yevseyev, Ukrayna'nın Rusya ile herhangi bir formatta müzakereye hazır olup olmadığını Sputnik’e değerlendirdi.Yevseyev, mevcut Ukrayna rejiminin Rusya ile müzakere etme niyetinde olmadığını ve üstelik bunları yürütme hakkına sahip olmadığını belirterek, şunları ifade etti:Kiev'in Moskova ile müzakerelere hazır durumu gelinceye kadar Ukrayna'nın birçok bölgesini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan uzman şu değerlendirmede bulundu:Evseyev, Joe Biden'ın düşen reytingine rağmen ABD'de iktidarda kalabileceğini ve Washington'un Ukrayna'ya ilişkin politikasının aynı kalacağını vurgulayarak, şu görüşü dile getirdi:Donald Trump'ın iktidara gelmesi halinde Washington'un Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin politikasında olumlu bir değişiklik olmayacağına dikkat çeken Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
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rusya bdt ülkeleri enstitüsü direktör yardımcısı vladimir yevseyev, kiev, beyaz saray, washington, abd, ukrayna, rusya, müzakere, recep tayyip erdoğan, joe biden, donald trump
rusya bdt ülkeleri enstitüsü direktör yardımcısı vladimir yevseyev, kiev, beyaz saray, washington, abd, ukrayna, rusya, müzakere, recep tayyip erdoğan, joe biden, donald trump

Rus uzman: Kiev cuntası ve Beyaz Saray, eylemlerinin faydasız olduğuna yakında ikna olacak

00:26 30.06.2024
© AA / Ukrayna Devlet BaşkanlığıZelenskiy Biden ile bir araya geldi
Zelenskiy Biden ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
© AA / Ukrayna Devlet Başkanlığı
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Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
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Rus askeri uzman Vladimir Yevseyev, Kiev'in Moskova ile müzakerelere hazır duruma gelinceye kadar, Ukrayna'nın birçok bölgesini kaybedeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonyalı mevkidaşı Alar Karis ile düzenlediği basın toplantısında, 'Ukrayna ihtilafını çözmeye yönelik Rusya'nın dahil edilmediği girişimlerin sonuç vermeyeceğini' ifade etmişti.
Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Enstitüsü ŞİÖ Avrasya Entegrasyonu ve Kalkınma Bölümü Başkanı askeri uzman Vladimir Yevseyev, Ukrayna'nın Rusya ile herhangi bir formatta müzakereye hazır olup olmadığını Sputnik’e değerlendirdi.
Yevseyev, mevcut Ukrayna rejiminin Rusya ile müzakere etme niyetinde olmadığını ve üstelik bunları yürütme hakkına sahip olmadığını belirterek, şunları ifade etti:
“Yakın gelecekte Rusya ile Ukrayna arasında krizi çözmeye yönelik gerçek anlamda barışçıl müzakereler olması mümkün değil. Çünkü, Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığı meşru değil, bu nedenle Rusya onunla ve yönetimiyle müzakere yapmaz. Ayrıca 2022 yılında Moskova ile her türlü müzakereyi yasaklayan bir kararname imzaladı ve bu kararname iptal edilmedi. Devlet sistemi çökünceye ve Ukrayna savaşı kaybedinceye kadar müzakere olmayacak. Suçlu Kiev rejimi müzakerelere hazır değil.”
Kiev'in Moskova ile müzakerelere hazır durumu gelinceye kadar Ukrayna'nın birçok bölgesini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan uzman şu değerlendirmede bulundu:
"Batı giderek Kiev'e daha fazla silah sağlayarak Rusya'yı kırmaya çalışıyor. Hem Kiev cuntası hem de Beyaz Saray eylemlerinin boşuna olduğuna ikna olacak ve bu kesinlikle yakın zamanda gerçekleşecek. Ancak bu zamana kadar Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirttiği topraklardan çok daha fazlasını kaybedeceği anlaşılıyor. Putin, barış müzakerelerine başlamak için Ukrayna'nın birliklerini Rusya'nın yeni bölgelerinin (LHC, DHC, Herson, Zaporojye bölgeleri) tamamından çekmesi gerektiğini ifade etmişti.”
Evseyev, Joe Biden'ın düşen reytingine rağmen ABD'de iktidarda kalabileceğini ve Washington'un Ukrayna'ya ilişkin politikasının aynı kalacağını vurgulayarak, şu görüşü dile getirdi:
“Beyaz Saray'daiktidar değişikliği olmayabilir, yani Joe Biden ABD Başkanı olarak kalabilir. Özellikle çok popüler olduğu için değil (gördüğümüz gibi, televizyondaki tartışma onun açısından kesinlikle felaketti; Amerika'da Biden'ın performansı ‘siyasi tabuta çivi’ olarak nitelendirildi), amaçeşitli entrikalar nedeniyle. Gerçek şu ki, Amerika'da seçimler doğrudan yapılmıyor ve Demokrat Parti'nin yapmakta başarılı olduğu bazı sahtekarlıklar düzenleme durumu var.”
Donald Trump'ın iktidara gelmesi halinde Washington'un Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin politikasında olumlu bir değişiklik olmayacağına dikkat çeken Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Trump'ın gelişi ve danışmanlarının yaptığı tüm açıklamalar bile son derece faydasız ve çözüme bir katkısı olmayacak. Trump'ın danışmanlarının kendisine şu planı önerdiğini hatırlatayım: ABD Başkanı seçilirse Trump, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden cephe hattındaki çatışmayı dondurmaya çalışacak. Plana göre Trump, hem Kiev'e hem de Moskova'ya ültimatom verecek. Kiev müzakere masasına oturmazsa Ukrayna, silah tedarikini durdurmakla tehdit edilecek. Rusya ise tam tersine Ukrayna'ya mümkün olan her şeyin tedarik edilmesiyle tehdit edilecek. Giderek daha fazla silah tedarik edilirse nasıl müzakere edilecek? Bu absürt bir durum. Bu nedenle şimdilik Rusya'nın Ukrayna ile müzakere etme ihtimalini görmüyorum.”
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
DÜNYA
Trump’ın danışmanları Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirecek planı açıkladı
25 Haziran , 13:08
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