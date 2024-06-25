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Trump’ın danışmanları Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirecek planı açıkladı
Trump’ın danışmanları Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirecek planı açıkladı
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanları, Rusya’yla barış müzakerelerini reddetmesi halinde Ukrayna’ya desteğin kesilmesini öngören bir plan... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T13:08+0300
2024-06-25T13:05+0300
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Uluslararası haber ajansı Reuters, Donald Trump’ın iki kilit danışmanının ona başkanlık seçimlerini kazanması halinde Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirecek bir plan sunduğunu bildirdi. Bu plana göre Ukrayna’ya, daha fazla ABD yapımı silah alabilmesi için Rusya'yla barış görüşmelerine başlaması gerektiği söylenecek.Plan, 2017-2021 yılları arasında Trump’ın Ulusal Güvenlik Konseyi’nde özel kalem müdürleri olarak görev yapan Keith Kellogg ve Fred Fleitz tarafından hazırlandı. Trump’ın plana olumlu yaklaştığını, ama planın tamamını kabul edeceğini iddia edemeyeceklerini söyleyen Kellogg, Reuters'e açıklamasında, şunu dedi:ABD’de 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak başkanlık yarışı için, 2020 yılında olduğu gibi Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Guardian gazetesine açıklamasında, Trump’ın Ukrayna’ya tavizler verdirme yoluyla Rusya’yla savaşı sona erdiren anlaşmaya varacağından ve böylece ABD’nin zayıflığını göstereceğinden korktuğunu dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putin-rusyanin-baris-onerisi-ukraynadaki-catismanin-sona-erdirilmesini-ongoruyor-1085196599.html
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abd, donald trump, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy

Trump’ın danışmanları Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirecek planı açıkladı

13:08 25.06.2024
© İHA / CURTIS MEANS / POOLDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© İHA / CURTIS MEANS / POOL
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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanları, Rusya’yla barış müzakerelerini reddetmesi halinde Ukrayna’ya desteğin kesilmesini öngören bir plan hazırladıklarını duyurdu. Trump'ın plana olumlu baktığı belirtildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters, Donald Trump’ın iki kilit danışmanının ona başkanlık seçimlerini kazanması halinde Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirecek bir plan sunduğunu bildirdi. Bu plana göre Ukrayna’ya, daha fazla ABD yapımı silah alabilmesi için Rusya'yla barış görüşmelerine başlaması gerektiği söylenecek.
Plan, 2017-2021 yılları arasında Trump’ın Ulusal Güvenlik Konseyi’nde özel kalem müdürleri olarak görev yapan Keith Kellogg ve Fred Fleitz tarafından hazırlandı.
Trump’ın plana olumlu yaklaştığını, ama planın tamamını kabul edeceğini iddia edemeyeceklerini söyleyen Kellogg, Reuters'e açıklamasında, şunu dedi:
Ukraynalılara şunu söylüyoruz: müzakere masasına oturmak zorundasınız ve eğer müzakere masasına oturmazsanız ABD’nin desteği bitecek.
ABD’de 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak başkanlık yarışı için, 2020 yılında olduğu gibi Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, Guardian gazetesine açıklamasında, Trump’ın Ukrayna’ya tavizler verdirme yoluyla Rusya’yla savaşı sona erdiren anlaşmaya varacağından ve böylece ABD’nin zayıflığını göstereceğinden korktuğunu dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
DÜNYA
Putin: Rusya’nın barış önerisi Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesini öngörüyor
11:04
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